Erdoğan: İki Devletli Çözüm Herkes İçin "Kazan-Kazan" Durumu Yaratacak

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler, koronavirüs ve Kıbrıs meselesi ele alındı.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler, koronavirüs ve Kıbrıs meselesi ele alındı.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Kıbrıs'ta olduğu gibi Doğu Akdeniz ve Ege'de de yapıcı tutumuna devam ettiğini, Yunanistan'ın kışkırtıcı eylem ve söylemlerine rağmen soğukkanlı tavrı ve istikşafi görüşmelere devam etme kararlılığını koruduklarını belirtti.

Kıbrıs meselesinde İngiltere'nin son dönemde gösterdiği çabaları memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Erdoğan, iki devletli çözümle yalnızca Ada'daki iki taraf için değil, yeni bölgesel iş birliği fırsatları bakımından herkes için "kazan-kazan" durumu yaratacağını kaydetti.