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Erdoğan: İki şeyi hep söyledim; yol medeniyettir, su medeniyettir; yolunuz ve suyunuz yoksa medeni olmaktan bahsedemezsiniz

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Erdoğan: İki şeyi hep söyledim; yol medeniyettir, su medeniyettir; yolunuz ve suyunuz yoksa medeni olmaktan bahsedemezsiniz
Erdoğan: İki şeyi hep söyledim; yol medeniyettir, su medeniyettir; yolunuz ve suyunuz yoksa medeni olmaktan bahsedemezsiniz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İstanbul Havalimanı 3. Bağımsız Pisti, Devlet Konukevi ve Camii Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: 

"İstanbul Havalimanı, 2023 hedeflerimizin sembollerinden biridir."

"Havalimanımız, yıllık 200 milyon yolcuya kadar geliştirilebilecek bir planlamayla inşa edildi."

"Sadece ulaşım alanında yaptıklarımızın dahi tek başına yüzümüzü ak etmeye yeterli olduğuna inanıyorum."

"Özellikle ulaşım ve sağlıkta çıtayı her geçen gün daha da yukarı çıkarıyoruz."

"Yurt dışında sadece 60 noktaya olan uçuşları 350'ye çıkarmayı başardık."

"Günde 303 ton olan hava yolu kargo kapasitemiz 2 bin 500 ton seviyelerini buldu."

"İki şeyi hep söyledim; yol medeniyettir, su medeniyettir; yolunuz ve suyunuz yoksa medeni olmaktan bahsedemezsiniz."

Ayrıntılar geliyor...

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