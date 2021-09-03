Erdoğan İkizdere'de: Türkiye'nin neresinde solcu, komünist varsa buraya getiriyorlar; siz bizim önümüzü kesemezsiniz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin neresinde solcu varsa komünist varsa buraya getiriyorlar. Siz bizim önümüzü kesemezsiniz. Biz bu yolları tünelleri yapacağız, sizin gücünüz bunları engellemeye yetmez. " dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin neresinde solcu varsa komünist varsa buraya getiriyorlar. Siz bizim önümüzü kesemezsiniz. Biz bu yolları tünelleri yapacağız, sizin gücünüz bunları engellemeye yetmez. " dedi.

Erdoğan, Rize'de "İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni"nde konuştu.

Açıklamalarından satır başları şöyle:

"Son 7-8 yıl Türkiyenin önünü kesme girişimleriyle geçti, milletimizle verdiğimiz mücadele ile bunları geride bıraktık.

Rize bu yalan terörüne 2023'te en büyük dersi verecektir diyorum. Bu malum millet ittifakı diye bir zillet ittifakı var ya bunlara en iyi dersi hemşehrilerim verecektir. "

Üretimde firmalarımız artık siparişlere yetişemiyor.

Salgında kapandığımız dönemlerde bile çalışmaktan geri durmadık. Ekonomik başarı haberleri ardı ardına geliyor.

Bu ülkede yaşayan 84 milyon olarak milli birliğimize ve beraberliğimize sahip çıktıktan sonra aşamayacağımız hiçbir şey yoktur.

"Enflasyon sadece bizim değil tüm dünyanın sorunudur. Avro Bölgesi son 10 yılın en yüksek enflasyonu ile baş etmeye çalışıyor.