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SON DAKİKAİsrail: ABD ile anlaşmazlıklar mevcut, Gazze'de ateşkes olmayacak

Erdoğan ile Biden telefonda görüştü: Gazze ve F-16 konuları ele alındı

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın telefon görüşmesi yaptığı duyuruldu.
Erdoğan ile Biden telefonda görüştü: Gazze ve F-16 konuları ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın telefonda görüştüğü açıklandı. Görüşmede, İsrail-Hamas savaşının yanı sıra Türkiye'nin ABD'den almak istediği F-16 savaş uçakları konusunun ele alındığı belirtildi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın telefon görüşmesi yaptığı duyuruldu. 

Başkanlığın duyurusunda görüşmede, 'İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırıları, Türkiye-ABD ikili ilişkileri, İsveç’in NATO’ya üyelik süreci ile küresel ve bölgesel meseleler ele alındığı' belirtildi.

İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze’de yaşanan insanlık dramına bir an önce dur denilmesi gerektiğini, ABD’nin İsrail’e yönelik kayıtsız şartsız desteğini çekmesinin ateşkesi hızlı bir şekilde sağlayabileceğini, hem dünya hem ABD kamuoyunun bu talebi son günlerde daha yüksek sesle dile getirdiğini ve bir an önce bölgede kalıcı ateşkesin sağlanmasının ABD’nin tarihi sorumluluğu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in saldırılarının derinleşmesi ve uzamasının bölgesel ve küresel olumsuz sonuçları olabileceğini, Türkiye’nin önerdiği garantörlük mekanizmasının kurulması, verilen sözlerin tutulması ve 1967 sınırları temelinde bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip, başkenti Kudüs olan Filistin Devleti’nin kurulmasının en makul ve kalıcı çözüm olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesinde F-16 konusu da ele alındı."

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