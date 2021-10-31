Erdoğan ile Biden'ın G20 Liderler Zirvesi Kapsamındaki Görüşmesi Başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile görüşmesi başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki temasları çerçevesinde, ikili görüşmeleri devam ediyor.
Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Biden ile görüşmesi TSİ 12.15'te başladı.
Görüşme öncesi fotoğraf çekimi sırasında ABD'li bir gazetecinin "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusuna, ABD Başkanı Biden, "İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz." yanıtını verdi.
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