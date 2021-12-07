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Erdoğan İle Katar Emiri Al Thani Görüştü, 15 Yeni Anlaşma İmzanladı

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Erdoğan İle Katar Emiri Al Thani Görüştü, 15 Yeni Anlaşma İmzanladı
Erdoğan İle Katar Emiri Al Thani Görüştü, 15 Yeni Anlaşma İmzanladı

T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani, resmi karşılama töreninin ardından baş başa gerçekleştirecekleri görüşmeye geçti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.

Türkiye, 2022'de Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na emniyet güçlerini gönderecek.

Görüşme sonrası iki ülke bakanlıkları arasında çeşitli anlaşmalar imzalandı.

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre aralarında iki ülkenin dışişleri, afet ve acil durum yönetimi, sağlık ve tıp bilimleri ile KOBİ ve standart belirleme kuruluşları arasındaki işbirliğini amaçlayan anlaşmalar imzalandı.

İki ülke arasında imzalanan anlaşmalar şöyle:

– T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Katar Devleti İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptı (Taraflar: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani)

– T.C. Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti arasında Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İşbirliği Konulu Niyet Mektubunun Uygulanmasına İlişkin Protokol (Taraflar: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani)

– Antalya Diplomasi Forumu ile Doha Forum arasında Kurumsal İşbirliği Tesis Edilmesine Yönelik Niyet Mektubu Protokol Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı (Taraflar: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani)

– Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısı Ortak Bildirisi (Taraflar: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani)

– KOSGEB ve Katar Kalkınma Bankası arasında Mutabakat Zaptı (Taraflar: Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Katar Maliye Bakanı Ali bin Ahmed Al Kuwari) 

– Türk Standartları Enstitüsü ile Katar Genel Standardizasyon Teşkilatı arasında Standardizasyon Alanında Mutabakat Zaptı Uygulama Programı (Taraflar: Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Katar Maliye Bakanı Ali bin Ahmed Al Kuwari)

– T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Katar Devleti Kültür ve Spor Bakanlığı arasında 2022-2023 yılları için Kültürel Alanda İkinci Uygulama Programı (Taraflar: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Katar Kültür ve Spor Bakanı Şeyh Abdulrahman bin Hamad Al Thani)

– T.C. Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti arasında 2022-2023-2024 yılları için Gençlik ve Spor Alanında İlk Uygulama Programı (Taraflar: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Katar Kültür ve Spor Bakanı Şeyh Abdulrahman bin Hamad Al Thani)

– T.C. Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Uygulama Programı (Taraflar: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Katar Kamu Sağlığı Bakanı Hanan Mohamed Al Kuwari)

– T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Katar Devleti Vakıflar ve İslam İşleri Bakanlığı arasında Vakıflar ve İslami İşler Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı (Taraflar: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Vakıflar ve İslam İşleri Bakanı Ghanem bin Shaheen Al Ghanim)

– T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Katar İş İnsanları Derneği arasında Mutabakat Zaptı (Taraflar: Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ile Katar İş İnsanları Derneği Başkanı Şeyh Faisal bin Qassim Al Thani)

– Anadolu Ajansı ile Katar Haber Ajansı arasında İşbirliği Anlaşması (Taraflar: Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz ile Katar Haber Ajansı Başkanı Ahmad Saeed Al Romaihi)

– Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi ile Qatar Debate arasında İşbirliği Anlaşması ile İbn Haldun Üniversitesi ile Katar Üniversitesi arasında İşbirliği Anlaşması’nın da Doha’da imzalanacağı öğrenildi.

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