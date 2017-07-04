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Erdoğan ile May Kıbrıs'ı konuştu

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Erdoğan ile May Kıbrıs'ı konuştu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular çerçevesinde Kıbrıs Konferansı'nın gidişatına dair görüş teatisinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Birleşik Krallık Başbakanı May, Kıbrıs müzakerelerinde tıkanıklığın aşılarak, her iki taraf için de adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüme ulaşılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Ekonomik ilişkiler ve savunma sanayi başta olmak üzere ikili ilişkileri geliştirme kararlılıklarını teyit eden iki lider, terörün her türüyle mücadele konusundaki iş birliğini daha da güçlendireceklerini belirtti.

Erdoğan ve May, G-20 zirvesinde Hamburg'da görüşebileceklerini de ifade etti.

Birleşik Krallık Başbakanı May'in görüşme vesilesiyle, terör örgütünün son günlerde AK Parti İlçe Başkan Yardımcılarına yönelik suikastlerini kınadığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini ilettiği kaydedildi.

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