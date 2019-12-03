Erdoğan ile Miçotakis Akdeniz'deki yetki alanı sorununu görüşecek

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Çarşamba günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki NATO zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Gündemde Akdeniz'deki doğal gaz ve petrol sondaj faaliyetleri ve Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat var.

Miçotakis ile Erdoğan'ın biraraya geleceğini Yunanistan hükümet sözcüsü Stelios Petsas kamuoyuna açıkladı. Petsas basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Umuyoruz yarınki buluşma uluslararası hukuka ve iki ülkenin iyi komşuluk ilişkilerine saygının yeni bir biçime kavuşmasının yolunu açmayı mümkün kılan bir buluşma olacak" diye konuştu.

Yunanistan: Girit adası görmezden geliniyor

Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında 27 Kasım tarihinde deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin bir mutabakat muhtırası imzalamıştı. Anlaşma, Ankara ile Atina arasında yaşanan Akdeniz'de doğal gaz ve petrol sondaj faaliyetlerinden kaynaklı anlaşmazlığı daha da karmaşık hale getirdi. Yunan hükümeti anlaşmanın coğrafi açıdan Girit adasının varlığını görmezden geldiği gerekçesiyle absürt olduğunu savunuyor. Avrupa Birliği ve NATO da konuyla ilgili Yunanistan'a destek veriyor.

Petsas anlaşmanın imzalanması üzerine Yunanistan'ın Libya'nın Atina Büyükelçisi'ne anlaşmaya açıklık kazandırılmaması halinde sınırdışı edileceği uyarısında bulunduğunu söyledi. Yunanistan Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'i de dışişleri bakanlığına çağırarak konuyla ilgili izahat talep etmişti.

Yunan hükümet sözcüsü Petsas ayrıca NATO'nun "üyelerinden birinin açık bir biçimde uluslararası hukuku ihlal etmesine karşı kayıtsız kalamayacağını" belirtti.

Erdoğan: Biz de adımlarımızı atarız

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Miçotakis'in Londra'da kendisiyle görüşme talebinde bulunduğunu söyledi. Erdoğan, Londra'ya hareketinden önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı Muhtırası"ndan Yunanistan'ın duyduğu rahatsızlığa ilişkin bir soruya yanıt verdi. "Yunanistan adımını atabilir" diyen Erdoğan "Bizim de tabii adım atma hakkımız saklıdır. Biz de adımlarımızı atarız. Gereği neyse, gereğini de anında yaparız" diye konuştu.

"Bu konu ile ilgili olarak şu anda büyük ihtimalle Libya belki büyükelçisini dahi çekebilir" diyen Erdoğan "Şunu bilmenizi istiyorum; Yunanistan, Mısır, öbür tarafta şu an itibarı ile Güney Kıbrıs, böyle bir üçlü çalışmayı yapmaları, bizim Libya ile ilgili attığımız adımı asla etkilemez. Çünkü biz Libya ile bu noktada yazılı anlaşmamızı yaptık, imzayı attık" diye konuştu.