  • BIST 106.790
  • Altın 273,360
  • Dolar 5,7499
  • Euro 6,3730
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Erdoğan ile Miçotakis Akdeniz'deki yetki alanı sorununu görüşecek

»
Erdoğan ile Miçotakis Akdeniz'deki yetki alanı sorununu görüşecek
Erdoğan ile Miçotakis Akdeniz'deki yetki alanı sorununu görüşecek

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Çarşamba günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki NATO zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Gündemde Akdeniz'deki doğal gaz ve petrol sondaj faaliyetleri ve Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat var.

Miçotakis ile Erdoğan'ın biraraya geleceğini Yunanistan hükümet sözcüsü Stelios Petsas kamuoyuna açıkladı. Petsas basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Umuyoruz yarınki buluşma uluslararası hukuka ve iki ülkenin iyi komşuluk ilişkilerine saygının yeni bir biçime kavuşmasının yolunu açmayı mümkün kılan bir buluşma olacak" diye konuştu.

Yunanistan: Girit adası görmezden geliniyor

Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında 27 Kasım tarihinde deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin bir mutabakat muhtırası imzalamıştı. Anlaşma, Ankara ile Atina arasında yaşanan Akdeniz'de doğal gaz ve petrol sondaj faaliyetlerinden kaynaklı anlaşmazlığı daha da karmaşık hale getirdi. Yunan hükümeti anlaşmanın coğrafi açıdan Girit adasının varlığını görmezden geldiği gerekçesiyle absürt olduğunu savunuyor. Avrupa Birliği ve NATO da konuyla ilgili Yunanistan'a destek veriyor.

Petsas anlaşmanın imzalanması üzerine Yunanistan'ın Libya'nın Atina Büyükelçisi'ne anlaşmaya açıklık kazandırılmaması halinde sınırdışı edileceği uyarısında bulunduğunu söyledi. Yunanistan Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'i de dışişleri bakanlığına çağırarak konuyla ilgili izahat talep etmişti.

Yunan hükümet sözcüsü Petsas ayrıca NATO'nun "üyelerinden birinin açık bir biçimde uluslararası hukuku ihlal etmesine karşı kayıtsız kalamayacağını" belirtti.

Erdoğan: Biz de adımlarımızı atarız

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Miçotakis'in Londra'da kendisiyle görüşme talebinde bulunduğunu söyledi. Erdoğan, Londra'ya hareketinden önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı Muhtırası"ndan Yunanistan'ın duyduğu rahatsızlığa ilişkin bir soruya yanıt verdi. "Yunanistan adımını atabilir" diyen Erdoğan "Bizim de tabii adım atma hakkımız saklıdır. Biz de adımlarımızı atarız. Gereği neyse, gereğini de anında yaparız" diye konuştu.

"Bu konu ile ilgili olarak şu anda büyük ihtimalle Libya belki büyükelçisini dahi çekebilir" diyen Erdoğan "Şunu bilmenizi istiyorum; Yunanistan, Mısır, öbür tarafta şu an itibarı ile Güney Kıbrıs, böyle bir üçlü çalışmayı yapmaları, bizim Libya ile ilgili attığımız adımı asla etkilemez. Çünkü biz Libya ile bu noktada yazılı anlaşmamızı yaptık, imzayı attık" diye konuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ‘Şeytanı yakıyorum’ diye evini ateşe verdi03 Aralık 2019 Salı 19:20
  • İmamoğlu: Avrupa Birliği'ne girme süreci başladığında doğan biri benden sekiz yaş büyük03 Aralık 2019 Salı 19:18
  • CHP’liler Demirtaş’ı ziyaret etti: ‘Ölüm çıksa sağlık nedeniyle tahliye istemem’ demiş03 Aralık 2019 Salı 19:13
  • Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Ben ofsaytı nereden bileyim, oyuncu bilsin, hakem bilsin03 Aralık 2019 Salı 18:57
  • Can Yaman'dan 'Bu dünyadan olduğunu kanıtlar mısın?' diyen kadına taciz: Arka odaya geçelim (Video)03 Aralık 2019 Salı 18:42
  • İşte Davutoğlu ve Babacan'ın partisindeki isimler03 Aralık 2019 Salı 12:55
  • Erkek şiddeti son bulmuyor | Eşini dövüp üzerine kaynar su döktü, "Pişmanım" dedi, serbest bırakıldı03 Aralık 2019 Salı 12:52
  • Erdoğan: Doğu Akdeniz konusunda gereğini anında yaparız03 Aralık 2019 Salı 12:15
  • AKP'li vekiller, kendi verdikleri teklifin Erdoğan tarafından veto edilmesine ‘minnettar’02 Aralık 2019 Pazartesi 19:31
  • Van Gölü’nde sular çekilince insan kemikleri ortaya çıktı02 Aralık 2019 Pazartesi 19:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti