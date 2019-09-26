Erdoğan ile Miçotakis, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'ni Yeniden Hayata Geçiriyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in, iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’ni yeniden hayata geçirme konusunda mutabık kaldığı belirtildi

74. BM Genel Kurul toplantısı için New York’ta bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan’ın yeni Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ilk kez bir araya geldi.

Newsit.gr portalının haberinde, "Yunanistan hükümetindeki kaynaklara göre yaklaşık bir saat süren ve iyi havada geçen New York’taki görüşme sırasında, Kiryakos Miçotakis ve Recep Tayyip Erdoğan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’ni yeniden hayata geçirme kararını aldı" ifadeleri yer aldı.

Bu konuda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı Nikos Dendias’ın görevlendirildiği ifade edildi.

Görüşmede mülteci konusundan Kıbrıs sorununa kadar Türk-Yunan ilişkilerini etkileyen bütün önemli meselelerin masaya yatırıldığı ifade edilirken tarafların ayrıca Türk-Yunan ekonomik ve ticari ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla yapılması gerekenleri dile getirdikleri aktarıldı.

Toplantıda Kıbrıs sorunu ile ilgili olarak Miçotakis’in Yunan tezlerini tekrar ettiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Türk tezlerini aktardığı bildirildi. Tarafların, adadaki her iki toplum için de doğalgaz kaynakları dahil adil pay alma konusunda görüşmelerin devam etmesi konusunda hemfikir kaldıkları kaydedildi.

Miçotakis ayrıca kapalı Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden eğitime başlaması konusunu gündeme getirdiği, Türk tarafının bu konuya sıcak baktığı belirtilirken Erdoğan’ın da Batı Trakya’daki Müslüman Türk azınlığın sorunları ile Atina ve Selanik’teki Osmanlı mirası iki caminin tekrar ibadete açılması konularına değindiği aktarıldı.

Haberde, "Görüşme iki komşu Türk ve Yunan halkının yararına ve istikrara katkı sağlama amacıyla tarafların yakın işbirliği içerisinde olmaları kararıyla tamamlandı" denildi.