Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme: Tüm sorunlar henüz çözülmedi

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin daveti üzerine geldiği İran'ın başkenti Tahran'daki temaslarını sürdürüyor.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana formatında 7. Üçlü Zirve’ye katılmak üzere Tahran'a gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

ERDOĞAN: RUSYA’NIN TAVRI UMUT EDİYORUM OLUMLU YÖNDE OLUR

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, “Diplomasimizi telefonlarla sürdük. Bugün Astana Formatında bir araya gelmek büyük avantaj oldu. Yoğun bir gündemimiz olacak. Arabuluculuk formatında Rusya'nın tavrı umut ediyorum olumlu yönde olur. Son İstanbul görüşmelerinde Rus heyetinin tavrı olumluydu. Buradan alacağımız netice tüm dünyayı olumlu yönde etkileyecektir. Görüşmelerimizin olumlu geçeceğini umut ediyorum” dedi.

PUTİN: TÜM SORUNLAR HENÜZ ÇÖZÜLMEDİ

Erdoğan ile görüşmesinin ardından basına konuşan Putin, “Sayın Başkan sizi gördüğüme sevindim. Yaklaşık 1 yıldır görüşmüyoruz” dedi. Putin'in bu sözlerine karşılık veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, “Sık sık telefonda görüşüyoruz” dedi.

Açıklamalarına devam eden Putin, “İlişkilerimiz her durumda gelişiyor. Çok önemli bir hızda ticari ciromuz artıyor. Astana Zirvesi öncesinde ikili görüşme fırsatı bulduğumuz için mutluyum. Elbette birçok soru var. Karadeniz üzerinden tahıl ihracatı konusunda müzakere için bir platform oluşturduğunuz ve arabuluculuk çabalarınız için teşekkür ederim. Tüm sorunlar henüz çözülmedi. Ancak ileri yönde bir hareket olduğu gerçeği olumlu” ifadelerini kullandı.

“SURİYE’DEKİ YERLEŞİME DAİR BİRÇOK SORUN VAR”

Suriye konusunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşlerini aktaran Putin, “Tabii ki Suriye'deki yerleşime dair birçok sorun var. Ancak gelecek vaat eden büyük ikili projeler de ilerliyor ve gelişiyor. Tabii ki bir diğer önemli görüşmemiz Dağlık Karabağ sorununun çözümü. Geçtiğimiz günlerde Hazar Zirvesi'nde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştüm ve size kocaman bir selam getirdim” dedi.

PUTİN, REİSİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'ın başkenti Tahran'da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi. Görüşmede söz alarak Putin'e hitap eden Reisi şöyle konuştu:

* Astana formatında ikili ve üçlü görüşmeler için buraya geldiğiniz için teşekkür ederim. Suriye konusuna hakim ve kapsamlı bir deneyime sahibiz. Bölgemizin bu deneyimden ve işbirliğimizden dolayı daha güvenli hale geldiğini düşünüyorum.

* Diğer ülkeler sadece terörle mücadele ediyormuş gibi davranıyor. Ancak ilişkilerimiz ve terörle mücadeledeki işbirliğimiz kendimiz için belirlediğimiz hedeflere ulaşabileceğimizi kanıtladı. Bence bu, bölgemizdeki güvenlik seviyesinin iyileştirilmesi açısından çok değerli ve iyi bir deneyim.

Reisi'nin ardından açıklamalarda bulunan Putin ise, “Ülkelerimiz arasındaki ticari büyüme rakamlarıyla gurur duyabiliriz. Uluslararası güvenlik konusundaki işbirliğimizi güçlendirerek Suriye krizinin çözümüne önemli katkı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.



ERDOĞAN, HAMANEY İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın başkenti Tahran'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede açıklamalarda bulunan Erdoğan, Suriye'de terör örgütlerine Almanya, İngiltere ve Fransa gibi batılı ülkeler tarafından askeri yardımlar yapıldığını söyledi.

Erdoğan, “Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda tavrımız çok açık ve nettir. Suriye'den istediğimiz siyasi süreci başlatması. Astana üçlü zirvesinde Suriye konusunu görüşeceğiz ve bu konuyu ayrıntılı olarak ele alacağız. Umut ediyorum sonuç alabiliriz” dedi.

“TÜRKİYE’NİN SINIR GÜVENLİĞİ BİZİM DE GÜVENLİĞİMİZDİR”

Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri bir operasyonun terör örgütlerine fayda sağlayacağını belirten Hamaney, “Suriye'nin toprak bütünlüğüne önem veriyoruz. Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri bir operasyon hem Türkiye'nin hem de Suriye'nin zararına ve terör örgütlerinin faydasına olacaktır” dedi.

Türkiye'nin güvenliğini kendi güvenlikleri olarak gördüklerini belirten Hamaney, “Kesinlikle Türkiye'ye terör örgütleri ile mücadelede destek vereceğiz. Türkiye'nin sınır güvenliği bizim de güvenliğimizdir. Aynı şekilde siz de Suriye'nin güvenliğini kendi güvenliğiniz olarak görün. Suriye sorunu ancak diplomasi yoluyla çözülebilir. İran, Türkiye, Rusya ve Suriye görüşerek bu sorunu sonlandırmalıdır” şeklinde konuştu.

Ermenistan işgalinde bulunan Karabağ'ın Azerbaycan tarafından özgürleştirilmesinden memnun olduklarını belirten Hamaney, “Karabağ'ın özgürleşmesinden memnunuz ancak Ermenistan ile İran sınırında herhangi bir değişiklik ve sınırlandırmaya karşıyız” dedi.



İsrail'in bölgede istikrarsızlık ve güvensizlik ortamı oluşturarak bölge ülkeleri arasındaki sorunları artırdığını kaydeden Hamaney, “İsrail bölge ülkeleri arasında sorunların ve düşmanlıkların asıl nedenidir. ABD ise İsrail'in bu politikalarını destekliyor. Fitne ve tuzaklar karşısında bilinçli olmak ve ihtilaflı konulardan uzaklaşmak İslam ümmetinin izzeti için en iyi yoldur” dedi.

Türkiye ile ilişkilere önem verdiklerini kaydeden Hamaney, “Bölgede İran ve Türkiye arasında her konuda işbirliğinin güçlendirilmesi bölgenin yararına olacaktır. Türkiye halkı için dua ediyoruz ve dostluklar zor dönemlerde kendisini gösterir” ifadesini kullandı. İran ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin yeterli düzeyde olmadığını belirten Hamaney, “İki ülke heyetleri arasında gerçekleşecek görüşmelerde bu konu çözüme kavuşturulmalı” ifadesini kullandı.