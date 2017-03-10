Erdoğan ile Putin’in kritik görüşmesi bugün

İkili arasındaki görüşmenin en önemli maddesinin ekonomi olması öngörülüyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Rusya’da görüşecek.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, görüşmenin en önemli amacının ilişkilerin eski düzeye getirilmesi önündeki problemlerin aşılması olduğunu söyledi.

Rusya ile ekonomi, enerji ve askeri alanlardaki iş birliğinin yanı sıra Türk vatandaşları, şirketleri ve gıda ürünlerine yönelik devam eden bazı kısıtlamaların da Erdoğan’ın bugün gerçekleştireceği Rusya ziyaretinin en kritik gündem maddelerinden olması bekleniyor.

Erdoğan ve beraberindeki heyet, uçak krizi nedeniyle geçen yıl iptal edilen Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin (ÜDİK) bugün Moskova’da düzenlenecek toplantısı için Rusya’ya gidiyor.

İki ülke arasında yaşanan uçak krizinden sonra düşüş eğilimi gösteren ticari ilişkiler, geçen yılın ortasında Erdoğan’ın Putin'e gönderdiği özür mektubu sonrasında tekrar normalleşme sürecine girmişti.

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, toplantıya ilişkin 6 Mart Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Türkiye ile düzenlenen ÜDİK toplantısı eşsiz bir formata sahip. Bakanlar Kurulu’nun katılımını öngören bu toplantının formatı Rusya tarafından yalnızca birkaç ülke ile birlikte uygulanıyor" değerlendirmesinde bulunarak zirvenin Rusya açısından önemine işaret etmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Suriye krizi dahil olmak üzere ticaret, ekonomi ve yatırımların oluşturduğu karşılıklı etkileşimde bulunulan farklı alanların bu zirvede ele alınacağını söyledi.