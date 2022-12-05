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Erdoğan ile Sisi’nin tokalaşmasıyla ilgili ABD’den dikkat çeken analiz

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ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, geçen ay Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır lideri Sisi'nin tokalaşmasını mercek altına alarak kapsamlı bir analiz yayınladı.
Erdoğan ile Sisi’nin tokalaşmasıyla ilgili ABD’den dikkat çeken analiz

Bloomberg’de yorumculuk yapan Bobby Ghosn, son dönemde Ankara ile Kahire arasında gerçekleşen yakınlaşma ile ilgili dikkat çekici ve kapsamlı bir analiz kaleme aldı.

İki ülkenin uzun süre sonra yakınlaştığına dikkat çeken ve TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son dönemde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleriyle ekonomik sebeplerle yakınlaştığını hatırlatan Ghosn, “Fakat Erdoğan’ın Sisi ile görüşmesi ekonomik nedenlerden ziyade jeopolitik gerçeklekeri yansıtıyor. Petrol ülkelerinin aksine Mısır Türkiye’ye yatırım yapamaz ve hatta onlar da yardıma açıklar” dedi.

Ghosn, Sisi’nin Suudi Arabistan ve Emirlik’teki isimlerle yakın olduğunu ve bu ilişkilerini Erdoğan’ın bu ülkelerle yakınlık kurması için kullanabileceğini yazdı. Bloomberg’deki makalede, “Sisi, Erdoğan’ın sık sık karşı karşıya geldiği ABD’yle de aracı olabilir. Fakat Sisi’nin Türkiye’ye önerebileceği en hızlı yardım Yunanistan ile aralarını yapmak olacaktır. Ankara ile Atina arasındaki ilişki gerildi. Erdoğan, Sisi’nin Yunanistan ile olan iyi ilişkilerini kullanabilir” ifadesi yer aldı.

Sisi için de Türkiye ile Yunanistan arasında arabuluculuk yapmasının Mısır’ın Doğu Akdeniz’deki öneminin perçinlenmesi anlamına geldiği ve bir bölgesel güç olarak çıkması olduğunu söyledi.

ZİRVE DÜZENLENECEK İDDİASI

Ghosn, geçen ay Katar’ın başkenti Doha’da bir araya gelen iki isim ile ilgili de bir iddiada bulundu.

Ghosn, “İki isim arasında bir görüşme için henüz tarih verilmedi fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasi başarıya ihtiyaç duyduğu için ilkbahar aylarında büyük kapsamlı bir zirve düzenleyebilir” iddiasını ortaya attı.

Makalede, Müslüman Kardeşler konusunun bir problem olmaya devam ettiği belirtilirken, Türkiye’de yayın yapan Müslüman Kardeşler’e yakın medya kuruluşlarının kapatıldığı fakat bu kişilerin iade edilmediğine dikkat çekildi.

Ghosn bu durum ile ilgili olarak, “Erdoğan onları sınır dışı etmedi çünkü bu Türkiye’deki sağ kesimi memnun etmez” yorumunu yaptı. Ghosn, analizini ise, “Şimdilik Erdoğan’ın Mısırlı mevkidaşına ihtiyacı var. Gelecekte daha çok el sıkışmalarını bekliyoruz” ifadesiyle bitirdi.

İKİ ÜLKE ARASINDA NE OLMUŞTU?

Ankara ile Kahire arasındaki ilişkiler 2013 yılında Sisi’nin Mısır’ın seçimle göreve gelen lideri Muhammed Mursi ve Müslüman Kardeşler hükümetini devirmesiyle gerilmişti. Aynı yılın sonunda Sisi, Türkiye’nin büyükelçisini sınır dışı etmiş ve Erdoğan da Mısır’ın büyükelçisini “persona non grata” yani istenmeyen adam ilan etmişti.

Bağları koparan Erdoğan, Sisi ile bir daha asla görüşmeyeceğini söylemişti. İki ülke daha sonra Libya ve Doğu Akdeniz’de indirekt olarak karşı karşıya gelmişti. Fakat iki ülke arasındaki diplomatik bağların kopmasına rağmen ekonomik iş birliği devam etmişti. Bloomberg, benzer bir durumun İsrail ile de yaşandığına dikkat çekti.

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