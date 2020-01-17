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Erdoğan, İmamoğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi: "Kanal İstanbul bu şahsın konusu değil, bizim konumuz"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan, İmamoğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi: "Kanal İstanbul bu şahsın konusu değil, bizim konumuz"

Erdoğan, Kanal İstanbul ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Quote Message: Ben gündemde olan bir konu olması hasebiyle Kanal Istanbul bu şahsın (İmamoğlu) konusu değil. Kanal İstanbul bizim konumuz. Benim ta belediye başkanlığımdan bu yana adımını attığım bir konu. Başbakanlığım döneminde süratlendirdiğim bir süreçtir.

Ben gündemde olan bir konu olması hasebiyle Kanal Istanbul bu şahsın (İmamoğlu) konusu değil. Kanal İstanbul bizim konumuz. Benim ta belediye başkanlığımdan bu yana adımını attığım bir konu. Başbakanlığım döneminde süratlendirdiğim bir süreçtir.

 
Quote Message: Son günlerde bir şey ortaya çıktı CHP’liler burada yer kapatıyor diye. Bu da benim derdim değil. Parası olan gider nereden ne alacaksa alır. Çok da beni ilgilendirmiyor. İspanya’da Miami’de bu kadar gidip yer alanlar var, kimse niye aldın diyor mu? Biz de yasal düzenlemeler yaptık. Yabancılara da bu arazilerimizin satışlarını açtık. Yerli olanlar da zaten alabiliyor. Bununla ilgili olarak Kanal Istanbul güzergâhında ayrıca böyle bir imkânı tanımış değiliz. Tarlalar olduğu gibi arazi, arsa birçok şey var.

Son günlerde bir şey ortaya çıktı CHP’liler burada yer kapatıyor diye. Bu da benim derdim değil. Parası olan gider nereden ne alacaksa alır. Çok da beni ilgilendirmiyor. İspanya’da Miami’de bu kadar gidip yer alanlar var, kimse niye aldın diyor mu? Biz de yasal düzenlemeler yaptık. Yabancılara da bu arazilerimizin satışlarını açtık. Yerli olanlar da zaten alabiliyor. Bununla ilgili olarak Kanal Istanbul güzergâhında ayrıca böyle bir imkânı tanımış değiliz. Tarlalar olduğu gibi arazi, arsa birçok şey var.

 
Quote Message: Bizim derdimiz şu an Kanal İstanbul’la dünyaya bir sinyal, bir mesaj veriyoruz. Nasıl bir Süveyş varsa, Panama varsa buna benzer birçok doğal kanallar olduğu gibi sanalları da varsa, biz de sürekli olarak çevremizi tehdit eden bu geçişe karşı bir de biz şimdi kendimiz bir kanal yapıyoruz.

Bizim derdimiz şu an Kanal İstanbul’la dünyaya bir sinyal, bir mesaj veriyoruz. Nasıl bir Süveyş varsa, Panama varsa buna benzer birçok doğal kanallar olduğu gibi sanalları da varsa, biz de sürekli olarak çevremizi tehdit eden bu geçişe karşı bir de biz şimdi kendimiz bir kanal yapıyoruz.

 
Quote Message: Bu kanal, İstanbul’a farklı bir güzellik getirecek. "500 bin kişinin yerleştirilebileceği böyle bir yere akın olacak, insanlar taşınacak" gibi birçok şey söyleniyor. Belediyecilik veya kamu yönetimi veya devlet planlama üzerine hayatını sürdürür. Planlamacılıkta başarılıysanız en güzel şekilde yapar, şehrin güzelliğini artırırsınız, hem de insanlarınızı mağdur etmeyecek şekilde yerleştirirsiniz. Biz Kanal İstanbul’da kararlıyız. Finans konusunda çok ciddi bir arayış söz konusu değil. Birkaç ay içinde inşallah bunu açıklayacağız.

Bu kanal, İstanbul’a farklı bir güzellik getirecek. "500 bin kişinin yerleştirilebileceği böyle bir yere akın olacak, insanlar taşınacak" gibi birçok şey söyleniyor. Belediyecilik veya kamu yönetimi veya devlet planlama üzerine hayatını sürdürür. Planlamacılıkta başarılıysanız en güzel şekilde yapar, şehrin güzelliğini artırırsınız, hem de insanlarınızı mağdur etmeyecek şekilde yerleştirirsiniz. Biz Kanal İstanbul’da kararlıyız. Finans konusunda çok ciddi bir arayış söz konusu değil. Birkaç ay içinde inşallah bunu açıklayacağız.

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