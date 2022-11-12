  • BIST 4.455,53
  • Altın 1053.957
  • Dolar 18.5328
  • Euro 19.1966
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Erdoğan: İnanıyorum ki Kuzey Kıbrıs’ı dünyaya tanıtma imkânı bulacağız.

»
"Kuzey Kıbrıs olayı tabi Kosova kadar kolay değil, daha zor. Ama elimizden geleni yapacağız. İşin üzerine gideceğiz. "
Erdoğan: İnanıyorum ki Kuzey Kıbrıs’ı dünyaya tanıtma imkânı bulacağız.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi için gittiği Özbekistan'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

KKTC'nin teşkilata gözlemci üye olarak katılmasını değerlendiren Erdoğan, ''KKTC'yi dünyaya tanıtma konusunda bir sarmal oluşturmalıyız. Bir devlet olarak tanınması için çalışma başlatmalıyız'' dedi.

Erdoğan'a yöneltilen sorular ve yanıtları şöyle:

Özbekistan’daki zirvede çok önemli bir karar alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olarak katılacak. Bu acaba Kuzey Kıbrıs’ın tanınmasının ilk adımı olarak kabul edilebilir mi?

KKTC'YE GÖZLEMCİ ÜYE STATÜSÜ: DÜNYAYA TANITMA KONUSUNDA BİR SARMAL OLUŞTURMALIYIZ

Erdoğan, “Bunu tanıma olarak değerlendirirsek yanlış olur. Tanımanın birçok özellikleri, hassasiyeti var. Tabii ilk teşekkürü Cumhurbaşkanından aldık; Ersin bey aradı, teşekkür etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığımız konuşma demek ki ses verdi. Burada bu işin alt yapısını çok güçlü tutmamız lazım. Şimdi bizim önce bir alt yapı çalışmasını başlatmamız lazım, alt yapı çalışmasından sonra da dünya genelinde Kuzey Kıbrıs’ı bir devlet olarak dünyaya tanıtma konusunda adeta bir sarmal oluşturmamız lazım ve bu sarmalla dünyayı kuşatmamız lazım. Yani bu Kosova olayında mesela oldu. O zamanlar bir anda tabii o işin ateşiyle birlikte Kosova’yı tanıyan ülke 100’ü aştı, şu anda da işte 120 civarında ama orada tıkandı kaldı. Çünkü Amerika da maalesef işe sahip çıkmadı. Yine bizler sahip çıktık, bizler sahip çıkıyoruz. Fakat Kuzey Kıbrıs olayı tabi Kosova kadar kolay değil, daha zor. Ama elimizden geleni yapacağız. İşin üzerine gideceğiz. İnanıyorum ki Kuzey Kıbrıs’ı dünyaya tanıtma imkânı bulacağız.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oktay: KKTC olmadan Türkiye, Türkiye olmadan KKTC olmaz11 Kasım 2022 Cuma 10:20
  • Atatürk’ün Vefatı, Dünya Liderleri ve Dünya Basınının Sözleri…!!!10 Kasım 2022 Perşembe 12:20
  • Türkiye'de 31,3 milyar TL tapu geliri sağlandı10 Kasım 2022 Perşembe 10:52
  • 15 soruda İmamoğlu hakkındaki ceza davası: Siyasi yasaklı hale gelecek mi?10 Kasım 2022 Perşembe 10:46
  • 84 yıldır dinmeyen yasla anıyoruz10 Kasım 2022 Perşembe 09:05
  • Dolmabahçe Sarayı on binlerin ziyaretine hazır09 Kasım 2022 Çarşamba 15:11
  • Almanya’da Türkler ‘suç mağduru’ olmaktan daha fazla endişe duyuyor08 Kasım 2022 Salı 21:56
  • NATO’dan Türkiye’ye tahıl anlaşması övgüsü08 Kasım 2022 Salı 20:06
  • İngiliz basını: Türkiye’nin Boğazları kapatması nedeniyle Rusya, Karadeniz’de zayıfladı08 Kasım 2022 Salı 18:40
  • Bakanlıktan 'kanserojen madde içeren baharat' açıklaması! Türkiye'de de tespit edilmiş08 Kasım 2022 Salı 17:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti