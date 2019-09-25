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Erdoğan: İslam bir barış dinidir

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Erdoğan, New York'ta konuştu.
Erdoğan: İslam bir barış dinidir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Irkçı eylemlere, kutsal değerlere en fazla hakarete maruz kalanlar ne yazık ki müslümanlar" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ABD'nin New York şehrinde gerçekleşen Birleşmiş Milletler toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Nefret söylemi küresel olarak yükselişte olan islam düşmanlığının en yaygın aracı. Sosyal medya, tv programları ve siyasetçi söylemleriyle normalleştiriliyor.

Yaşanan terör eyleminden sonra örnek tutum sergileyen Yeni Zelanda halkına teşekkür ediyorum.

Irkçı eylemlere, kutsal değerlere en fazla hakarete maruz kalanlar ne yazık ki müslümanlar

Nefret söylemi fikir özgürlüğü parantezine asla alınmamalıdır.

Türkiye olarak yükselen islam düşmanlığı ve nefret söylemi gibi konulardaki girişimlere öncülük etmeyi sürdüreceğiz.

Batı sevgili peygamberimize sürekli hakaret etmiştir.

Kimse bizim dinimize islamcı terör yakıştırması yapamaz.

BM bünyesinde nefret söylemine maruz kalanların şikayetlerini iletebilecekleri bir platform kurulmasını önemsiyoruz.

Arapça'da islam 'barış' kelimesinden gelmektedir. dolayısıyla islam bir barış dinidir. islam'ı terörle bir araya getirmek iftiradır.

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