Erdoğan: İstanbul’da seçim sonuçlarının neredeyse hepsi usulsüz

Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki seçim sonuçlarının ‘neredeyse hepsinin usulsüz olduğunu’ belirterek, buna ilişkin bazı belge ve görüntülerin gösterileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2017 yılında Putin'le ortak karar altına aldıkları 'Rusya-Türkiye Kültür ve Turizm Yılı'nı açmak için Rusya'ya gidiyor. Öncesinde konuyla basın açıklaması yapan Erdoğan seçimlerle ilgili bir gazetecinin, 'Bazı yerlerde usulsüzlük yapıldığı söyleniyor' sözlerine, 'Bazı yerler değil, İstanbul'da seçimin tamamı usulsüz' dedi.

'YASALARA AYKIRI DEĞİLSE SORUN YOK'

İstanbul'da seçim sonuçları kesinleşmeden asılan AKP pankartlarına ilişkin soruya ise, 'Yasalara ters pankartlar asılmadıkça bir sorun yok' dedi. İtiraz süreciyle ilgili olarak hukuki yolların sürdürüleceğini belirten Erdoğan, '13-14 bin farkla kimse kazandım demesin' diye konuştu.