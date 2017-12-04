 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 105.215
  • Altın 159,395
  • Dolar 3,8902
  • Euro 4,6044
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKADemirtaş hakkında beraat kararı!

Erdoğan: İsteyen herkesin yurt dışına parasını çıkarma hakkı vardır

»
Erdoğan: İsteyen herkesin yurt dışına parasını çıkarma hakkı vardır
"Sermaye hareketlerinin sınırlandırılmasına yönelik bir talimatım söz konusu değil"

TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün (3 Aralık 2017) Muş'ta söylediği "Bazı iş adamlarının varlıklarını yurt dışına kaçırma girişiminde bulunduğunu duyuyorum" ifadelerine açıklık getirerek, "İsteyen herkes parasını yurtdışına çıkarabilir ve buna devam edebilecektir. Sermaye hareketlerinin sınırlandırılmasına yönelik bir talimatım söz konusu değil" dedi.

Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen "Engelleri Aşanlar 2017" programında konuştu.

"Dün malvarlıklarını başka ülkelerine kaçırmaya çalışanlar olduğunu söylemiştim. Bunun üzerine farklı değerlendirmeler yapıldığını gördüm" diyen Erdoğan, "Türkiye serbest piyasa ekonomisine sahip bir ülkedir. 1989 yılından beri isteyen herkesin yurtdışına parasını çıkarma hakkı vardır" diye konuştu.

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şüphesiz ki aynı şekilde devam etmektedir. İsteyen herkes parasını yurtdışına çıkarabilir ve buna devam edebilecektir. Yerli ve yabancı tüm firmalar küresel finans sistemine entegre bir şekilde faaliyetlerini sürdürecektir. Sermaye hareketlerinin sınırlandırılmasına yönelik bir talimatım söz konusu değil. Yatırım için yurtdışına kaynak götürene asla sözümüz yoktur. Benim söylediğim ülkemizin diğer saldırıların yanısıra ekonomik olarak baskı altına alınmaya çalışıldığı dönemde, işadamlarının yerli milli duruşu sergilemeleri gerektiğidir.

Ülkemizde geçmişte yoksulluğun gönüllerimizde yol açtığı yaralar her alan gibi engellilerimizi de etkilemiştir. Batı dahil olmak üzere engelliler bir yük olarak görülürken bize göre bir lütuf olarak görülmüştür. İyiliği gösterişe adaleti yollarda, sevgiyi sosyal medyada arayanlar medeniyetimizin derin sırrına eremezler.

Görememek, konuşamamak, yürüyememek algılayamamak asla bir eksiklik değildir. Her engelli doğuştan bir engelle doğmaz. Herkes doğuştan engelli olmaz, kimi ampute milli takımımızın kaptanı gibi terörle mücadelede kimi iş kazasında. Engelli kardeşlerimizin durumunu tıpkı düz ya da kıvırcık saçlı olmak gibi insani bir durum olarak kabul ettiğimizde diğer sorunlar da çözüm yoluna girer."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Erdoğan CHP’nin iddialarına yanıt verdi03 Aralık 2017 Pazar 18:09
  • Hatay’da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı03 Aralık 2017 Pazar 18:08
  • Erdoğan Atina yolcusu, Kıbrıs sorunu da gündemde02 Aralık 2017 Cumartesi 17:05
  • AKP Sözcüsü Ünal: Dağıtılan dekontlar fotokopi01 Aralık 2017 Cuma 17:09
  • Yıldırım'dan Sarraf'a: İnşallah içinde bulunduğu bu yanlıştan döner01 Aralık 2017 Cuma 14:56
  • Eski CIA Direktörü Fuller hakkında FETÖ'den yakalama kararı01 Aralık 2017 Cuma 14:53
  • CHP Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı belgeleri basına dağıttı01 Aralık 2017 Cuma 14:48
  • Zarrab: "Erdoğan ve Babacan şahsen talimat verdiler"30 Kasım 2017 Perşembe 18:42
  • TC Hükümet Sözcüsü Bozdağ: Zarrab baskıyla iftiracı oldu30 Kasım 2017 Perşembe 17:36
  • Kılıçdaroğlu'nun iddialarına soruşturma30 Kasım 2017 Perşembe 16:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti