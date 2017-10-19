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Erdoğan: İstifasını vermeyen belediye başkanları için gereği neyse yapılır

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Erdoğan: İstifasını vermeyen belediye başkanları için gereği neyse yapılır
TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, görevden ayrılmaları istenen Ankara, Bursa ve Balıkesir belediye başkanlarıyla ilgili olarak "En kısa sürede istifalarını vereceklerine inanıyorum. Vermezlerse gereği neyse yapılır" dedi.

Kadir Topbaş'ın 13 yıldır sürdürdüğü İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden ayrılması sonrası aralarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in de bulunduğu bir dizi isim, istifayla anılmaya başlanmıştı. Gökçek, söz konusu iddiaların ardından bir araya geldiği Erdoğan ile "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısına yapılacak müze hakkında" konuştuklarını söylemişti. Erdoğan ise bahsi geçen görüşmede istifa konusunun da gündeme geldiğini belirtmişti.

Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari'yi Beştepe'de ağırladı. Nijerya'dan 'FETÖ' konusunda iş birliği beklediğini ifade eden Erdoğan, Nijerya'yla ekonomik ilişkilerin geliştirileceğini de belirtti. İstifa tartışmalarına da değinen Erdoğan, "Üç belediye başkanımızın istifalarını en kısa sürede vereceklerine inanıyorum" dedi. 

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanının çok yoğun programına rağmen ülkemize gelmesinden memnuniyet duyuyorum. Nijerya nüfusu ekonomisi ve muazzam potansiyeliyle küresel bir aktördür. Nijerya nüfusu ve yüzölçümüyle Afrika'da sözü dinlenen durumda. Ekonomik potansiyeli de yüksek durumda. BM Barış Gücü'ne en çok katkı sağlayan 10 ülkeden biridir. Nijerya'yla tam bir dayanışma içerisindeyiz. Biraz önceki görüşmelerimizde savunma ve eğitim başta olmak üzere birçok konuda fikir alışverişinde bulunduk. Geleceğe yönelik adımları görüşme fırsatımız oldu. 

"Nijerya terör örgütleriyle nasıl bir mücadele yapıyorsa Türkiye de terörle mücadele ediyor. Boko Haram oradaki mazlum insanların hayatına mal oldu. Bu terör örgütü nedeniyle 1,5 milyon insan yerlerinden edildi. Bizim nazaramızda Boko Haram ile FETÖ arasında hiçbir fark olmadığını ifade etmek istiyorum. 

Biz de Nijerya makamlarından geçen yıl 250 vatandaşımızı şehit eden FETÖ konusunda aynı işbirliğini bekliyoruz. FETÖ'nün eğitim kurumlarını militan devşirmek için kullandığını biliyoruz. 

"Ticaret konusunda Nijerya'yla olan bir milyar 245 milyon doların üzerine çıkacağımıza inanıyorum. Nijerya'nın kalkınmasında Türk girişimciler görev almaya hazırdır. Nijerya 182 milyon nüfusuyla tüm kıtanın en önemli güç merkezlerinden biri. Aynı zamanda çok dinamik bir ekonomiye sahip. TİKA Nijerya'da ofis açmayı planlıyor."

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