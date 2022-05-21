Erdoğan, İsveç ve Finlandiya liderleri ile görüştü

TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede, İsveç Başbakanı’na Türkiye’nin NATO’nun açık kapı politikasına bugüne kadar hep tam destek verdiğini belirterek, ittifak içinde hem üye ülkelerin güvenliği hem de kolektif güvenlik açısından dayanışmanın esas bir değer olduğuna işaret etti.

Türkiye’nin, İsveç’in terör örgütü PKK/YPG/PYD güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla temaslarından rahatsızlık duyduğunu uzun zamandır dikkate getirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ terör örgütünün İsveç’teki mevcudiyet ve faaliyetlerinin de sürdüğüne dikkati çekti.

Erdoğan’ın İsveç Başbakanı’ndan terör örgütlerine verdiği desteği çekmesini istediği de belirtildi.

Finlandiya Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Niinistö ve Erdoğan görüşmesinin detaylarına yer verildi. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Niinistö’nün, Erdoğan’a “Finlandiya ve Türkiye’nin NATO müttefikleri olarak daha güçlü ilişkiler içerisinde olacağını söyledim.” ifadeleri yer aldı. Finlandiya Cumhurbaşkanı’nın Erdoğan’a ülkesinin terörün tüm şekillerini kınadığını ve mücadele ettiğini söylediği aktarıldı. İki ülke arasında diyalogun sürdüğü kaydedildi.