Erdoğan: İzmir'deki provokatif saldırıyı en şiddetli şekilde kınadık

Erdoğan, partisinin Antalya İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Son 8 yıldır kesintisiz yaşadığımız saldırılarda hedef doğrudan Türkiye'ydi, Türk milletinin istiklali, istikbali, kazanımları ve kazanacaklarıydı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Son 8 yıldır kesintisiz yaşadığımız saldırılarda hedef doğrudan Türkiye'ydi, Türk milletinin istiklali, istikbali, kazanımları ve kazanacaklarıydı." dedi.

HDP İzmir il binasına yapılan saldırıyı da kınayan Erdoğan, "Yakalanan failin önündeki ve arkasındaki tüm ilişkiler ortaya çıkarılarak en ağır cezayı alacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

İzmir'deki provokatif saldırıyı en şiddetli şekilde kınadık, kınıyoruz, benzerlerini de kınayacağız

"Gece yarısı bildirilerinden terör saldırılarına, suç örgütleri mensuplarından provokatif eylemlere her aracı kullandılar. 100'e yakın emekli amiralin hesapları soruluyor"

(HDP İzmir il binasına yapılan saldırı) Yakalanan failin önündeki ve arkasındaki tüm ilişkiler ortaya çıkarılarak en ağır cezayı alacağına inanıyoruz."

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) İzmir il binasına düzenlenen silahlı saldırıda parti çalışanı Deniz Poyraz hayatını kaybetmişti. Saldırının hemen sonrasında Onur Gencer adlı saldırgan yakalanmıştı.