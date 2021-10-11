Erdoğan, kabine toplantısının ardından duyurdu: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın adı “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı” olarak değiştirildi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın adının “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı” olarak değiştirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün statüsünü yükselterek, Göç İdaresi Başkanlığı olarak yapılandırılacağını açıkladı.

3 Aralık Engelliler Günü’nde 750 engelli öğretmenin atamasının yapılacağını duyuran Erdoğan, fahiş fiyat tartışmasıyla ilgili de "Fiyat artışlarından dolayı sıkıntıya düşen çalışanlarımızı ve üreticiyi korumak için elimizden geleni yapıyoruz.Bundan sonra Türkiye, ekonomik olarak her geçen gün çok daha güçlenecektir." dedi.

Erdoğan, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan, Türkiye'nin Ağustos 2016'da başlattığı askeri operasyon sonrası Türk askeri ve Türkiye destekli Suriyeli muhaliflerin bulunduğu 'Fırat Kalkanı Bölgesi' için de "Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır." dedi ve ekledi:

Suriye’den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Buralardan kaynaklanan tehditleri, oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız. Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. En kısa sürede bu sorunların çözümü için gereken adımları atacağız.