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Erdoğan kadınlara yüklendi: Bunlar ezan ve bayrak düşmanı

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Erdoğan kadınlara yüklendi: Bunlar ezan ve bayrak düşmanı
Erdoğan kadınlara yüklendi: Bunlar ezan ve bayrak düşmanı

TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Taksim’deki yürüyüşte biber gazlı ve plastik mermili saldırıya maruz kalanların, protesto amacıyla ıslık çalarken o anda okunan ezan sesini kısa bir video gösterimiyle izleterek, “Ezana ıslıklarla, sloganlarla terbiyesizlik ettiler. Bunların tek ittifakı ezan bayrak düşmanlığıdır” dedi.

Adana mitinginde konuşan Erdoğan, Taksim’deki yürüyüşün CHP ve HDP öncülüğünde olduğunu savunarak, “Ezana hürmet etmeyen bayrağa da hürmet etmez” dedi.

‘Cumhur ittifakı günübirlik değildir’

Cumhur ittifakı’nın ‘üç-beş belediye daha fazla‘ kazanmak için kurulmadığını söyleyen Erdoğan, “Bu ittifak 15 Temmuz gecesi kuruldu. Biz bu ittifakı terör saldırıları karşısında saflarımızı sıklaştırırken kurduk” ifadelerini kullandı.

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