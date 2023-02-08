Erdoğan Kahramanmaraş’ta konuştu: 8 bin 574 kişi yaşamını yitirdi, 49 bin 133 kişi yaralandı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin merkezi Kahramanmaraş'ta, "Ne yazık ki vefat edenlerin sayısı 8 bin 574. Yaralı sayısı 49 bin 133, yıkılan bina sayısı 6 bin 444." açıklamasını yaptı.

Antalya, Alanya, Mersin gibi illerimizde otellerle görüşmeler yapıldığını belirten Erdoğan, "Buralardaki otellerde kalma arzusunu ortaya koyan vatandaşlarımız varsa, biz vatandaşlarımızı bu otellere yerleştirmeye hazırız." duyurusunu yaptı. Gazetecilere seslenen Erdoğan, "AFAD’ın merkezinden yapılan, yapılacak olan açıklamalar dışında provokatörlere fırsat vermemenizi özellikle istiyorum. Basın mensubu arkadaşlarımın bu provokasyonlara fırsat verenlere onların fırsat vermemesini istiyorum" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremzedelerle görüştü. Erdoğan, "Büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Pazartesi 04:17'de gerçekleşen deprem felaketi 10 vilayetimizi vurdu. 10 vilayetimizin merkezi de burasıydı. Kahramanmaraş'ta bu deprem ilk adımı burada yaşadık ve ondan sonra da dalga dalga 10 vilayetimizde gerçekleşti. Ne yazık ki vefat edenlerin sayısı 8 bin 574. Yaralı sayısı 49 bin 133, yıkılan bina sayısı 6 bin 444." dedi.

"Bu felakette de aynı sabrı şu ana kadar benim vatandaşım gösterdi"

Erdoğan şunları kaydetti:

"Şunu özellikle ifade etmek istiyorum; Burada benim vatandaşlarımın, benim milletimin bugüne kadar bu tür felaketlerde gösterdiği sabır neyse inanıyorum ki bu felakette de aynı sabrı şu ana kadar benim vatandaşım gösterdi. Bundan sonra da yine gösterecektir.

"Devlet tüm imkânlarıyla başta AFAD olmak üzere çalışmalarını belediyelerle birlikte yürütmektedir"

Bütün imkânlarımızı seferber ettik ve devlet tüm imkânlarıyla başta AFAD olmak üzere çalışmalarını belediyelerle birlikte yürütmektedir.

"İlk gün bazı sıkıntılar yaşandı ama ondan sonra ikinci gün ve bugün duruma hakimiyet tesis edildi"

Tüm illerimizde bakan arkadaşlarımızla birlikte operasyonun koordinasyonunu yürütüyoruz. İlk gün bazı sıkıntılar yaşandı ama ondan sonra ikinci gün ve bugün duruma hakimiyet tesis edildi ve bundan sonraki durum enkazlardaki çalışmalarımız devam ediyor. Bir taraftan da enkaz kaldırma çalışmaları yürütülecek. Hedefimiz bir yıl içinde aynen diğer illerde yaşadığımız felaketlerde nasıl hemen TOKİ olarak bu operasyonları yaptıysak 10 ilimizde bunları gerçekleştireceğiz.

"Antalya, Alanya, Mersin gibi illerimizde otellerle görüşmelerimizi yaptık, vatandaşlarımızı bu otellere yerleştirmeye hazırız"

Biz vatandaşlarımızın asla sokakta kalmasına müsaade edemeyiz. Buradan bir duyuruyu daha yapmak istiyorum. Antalya, Alanya, Mersin gibi illerimizde otellerle görüşmelerimizi yaptık. Buralardaki otellerde kalma arzusunu ortaya koyan vatandaşlarımız varsa, biz vatandaşlarımızı bu otellere yerleştirmeye hazırız. Çok ciddi bir oda kapasitesine de ulaştık. Vatandaşlarımız olur ya bu çadırlardan memnun olmayabilirler, 'evet' derlerse kendilerini bu otellere yerleştireceğiz. Bu adımlarla işimizi çok daha kolaylaştırmış olacaklardır. Bizim de deprem bölgelerindeki çalışmalarımız çok daha hızlanacak, daha rahat hale gelecek. İlk etapta yollarda ve havaalanlarında sıkıntılarımız oldu. Bugün daha rahatız, yarın daha rahat olacağız, daha sonra inanıyorum ki daha rahat olacağız. Akaryakıtta vs. bazı ufak tefek aksaklıklar var. Tüplerimizi de illerdeki koordinatörlerimiz dağıtımı yapmak suretiyle çadırlardaki ısınma sıkıntısını da gidermiş olacaklar.

"AFAD’ın merkezinden yapılan, yapılacak olan açıklamalar dışında provokatörlere fırsat vermemenizi özellikle istiyorum"

AFAD’ın merkezinden yapılan, yapılacak olan açıklamalar dışında provokatörlere fırsat vermemenizi özellikle istiyorum. Basın mensubu arkadaşlarımın bu provokasyonlara fırsat verenlere onların fırsat vermemesini istiyorum. Bugün birlik olma, dayanışma zamanıdır. Tüm imkânlarımızı seferber etmiş haldeyiz.

"Her ailemize 10 biner lira inşallah şu an hükümet olarak ulaştıracağız"

Hasar tespitleriyle birlikte de ailelere belli desteğimizi vereceğiz. Hazine, maliyeden bu konuda belli bir bütçeyi ayırmış vaziyetteyiz. Bu bütçeyle beraber her ailemize 10 biner lira inşallah şu an hükümet olarak ulaştıracağız. Onların bu geçiş döneminde sıkıntılarını giderelim istiyoruz.

Erdoğan'ın Pazarcık ve Hatay'da da inceleme yapması planlanıyor.