  • BIST 10612.99
  • Altın 2576.413
  • Dolar 33.1528
  • Euro 35.8762
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAİsrail, Beyrut'ta Hizbullah komutanını hedef alan bir saldırı yaptı

Erdoğan: ''Kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum''

»
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast ile ilgili açıklamada bulundu.
Erdoğan: ''Kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum''

Hamas'tan çarşamba sabah erken saatlerde yapılan açıklamada, "Haniye, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı'nın yemin törenine katıldıktan sonra Tahran'daki evine baskın düzenleyen hain siyonistler tarafından öldürüldü" denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, suikasta yönelik yaptığı açıklamada ''Kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum'' ifadelerini kullandı.

''Kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum''

Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

''Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’ye yönelik Tahran’da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Bu suikast; Filistin Davasını, Gazze’nin şanlı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya, Filistinlilerin moralini bozmaya, onları sindirmeye yönelik bir alçaklıktır. Daha önce Şeyh Ahmed Yasin’e, Abdülaziz El Rantisi’ye ve daha pek çok Gazzeli siyasi isme yapılan menfur saldırıların amacı ne ise, İsmail Heniye kardeşime yönelik düzenlenen suikastın amacı da odur; ancak siyonist barbarlık bugüne kadar olduğu gibi emellerine yine ulaşamayacaktır. İslam dünyasının daha güçlü duruşu ve insanlığın ittifakıyla inşallah Gazze’deki zulüm ve soykırım başta olmak üzere İsrail’in coğrafyamızda estirdiği terör mutlaka son bulacak, bölgemiz ve dünyamız huzura kavuşacaktır.

''Filistinli kardeşlerimizi tüm imkanlarımızla desteklemeye devam edeceğiz''

Bunun için Türkiye olarak bütün yolları denemeye, bütün kapıları zorlamaya ve Filistinli kardeşlerimizi tüm imkanlarımızla, tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, özgür, egemen ve bağımsız Filistin Devleti’nin tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz. Menfur saldırı sonucu şehit olan kardeşim İsmail Heniye’ye Allah’tan rahmet; ailesine sabır, Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimiz ile İslam alemine başsağlığı diliyorum. Rabbim cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin.''

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kenan Işık hayatını kaybetti29 Temmuz 2024 Pazartesi 11:04
  • Sokak hayvanları düzenlemesi: Kanun teklifinin ilk 5 maddesi protestolar eşliğinde kabul edildi29 Temmuz 2024 Pazartesi 10:15
  • Lozan Antlaşması neden önemli, Türkiye niçin güncelleme istemişti?24 Temmuz 2024 Çarşamba 20:43
  • Sahte KKTC ehliyeti operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı24 Temmuz 2024 Çarşamba 13:24
  • 44 kişinin öldüğü Saitbey Sitesi'nde 2 sanığa tahliye22 Temmuz 2024 Pazartesi 11:54
  • Furkan Apartmanı davası: Mühendise hapis, kolon kesmekle suçlananlara beraat19 Temmuz 2024 Cuma 19:16
  • 6 Şubat depreminde ilk karar... Furkan Apartmanı Davası'nda karar: 51 kişi öldü 1 kişi ceza aldı19 Temmuz 2024 Cuma 16:39
  • Türkiye'den üzen haber... Kayıp kadının cansız bedeni bulundu19 Temmuz 2024 Cuma 12:45
  • Schengen için yeni hamle: Fast track vize uygulaması19 Temmuz 2024 Cuma 12:42
  • TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu18 Temmuz 2024 Perşembe 20:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti