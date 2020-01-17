Erdoğan: Kanal İstanbul yapılacak, parası olan arsayı alır

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine verdiği mektubun içeriğini açıklamadı, "Kanal İstanbul konusu bu şahsın konusu değil" dedi. Erdoğan, tüm tepkileri görmezden gelerek Kanal İstanbul'u yapmakta kararlı olduklarını söyledi.

İstanbul'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul projesini hayata geçirmek konusunda kararlı olduklarını vurguladı.



'KANAL İSTANBUL'DA KARARLIYIZ'

Erdoğan, "Biz Kanal İstanbul'da kararlıyız. Finans konusunda çok ciddi bir arayış söz konusu değil. Birkaç ay içinde inşallah bunu açıklayacağız" diye konuştu.



Kanal İstanbul'la ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine ilettiği mektupla ilgili soruya yanıt veren Erdoğan, "Kişiye özel bir mektupsa açıklamam doğru olmaz. Bu mektup gizli bir mektup. Mektubun içeriğinde sizin anlattıklarınızdan daha farklı şeyler var. Bunları benim açıklamama gerek yok. Kendisi açıklarsa daha isabetli olur" ifadesini kullandı.



'KANAL İSTANBUL BU ŞAHSIN KONUSU DEĞİL'

"Kanal İstanbul konusu bu şahsın (Ekrem İmamoğlu) konusu değil" diyen Erdoğan, "Kanal İstanbul bizim konumuz. Benim ta belediye başkanlığımdan bu yana adımını attığım bir konu. Başbakanlığım döneminde süratlendirdiğim bir süreçtir" dedi.



'PARASI OLAN ARSAYI ALIR, BENİ İLGİLENDİRMİYOR'

Erdoğan, CHP'lilerin Kanal İstanbul güzergahından arazi, arsa aldığı iddiasıyla ilgili olarak ise, "Parası olan alırsa alır, çok da beni ilgilendirmiyor" ifadesini kullandı.