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Erdoğan: Kanal İstanbul'a Karşı Çıkan Zihniyet Ülkesinin Ve Milletinin Düşmanıdır

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Erdoğan, Kanal İstanbul'a karşı çıkılmasına ilişkin, "Açık söylüyorum bu zihniyet, sadece yatırım düşmanı olmanın ötesinde doğrudan ülkesinin ve milletinin düşmanıdır." dedi.
Erdoğan: Kanal İstanbul'a Karşı Çıkan Zihniyet Ülkesinin Ve Milletinin Düşmanıdır

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Biga Belediye Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu millete pranga vuracaklarını sananları kendilerini en güçlü hissettikleri zaman zelil eden kahramanların soyunun tükenmeyeceğini göstermeyi sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kanal İstanbul eleştirileri) Yerlisi ve yabancısıyla tüm yatırımcıları tehdit ederek ülkemizin kalkınmasını engellemek için canhıraş bir gayret içindeler." açıklamasında bulundu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkelerine yaptıkları ihanetin ödülünü yabancıların sırtlarını sıvazlamasıyla alanlardan bunun hesabını günü geldiğinde sandıkta milletimiz soracak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitlerine, şehit yakınlarına küfretmeyi olgunlukla karşılayanlardan milletimiz hesabını sandıkta sormakla kalmayıp onları sokağa çıkamaz hale getirecek." ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Şehit yakınına küfür) Taktiğiniz kavgada yumruk sayılmaz hesabıyla önünüze gelene sataşmaksa o yumrukları millete değil gücünüz yetiyorsa bize savurun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyaset ülkenin ve milletin çıkarlarının önünü tehditle, küfürle, yabancılara şikayetle kesmek değildir. Ülkenin ve milletin hayrına proje üretmektir." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehit yakınına küfür edenlerin terör örgütünün takdirine mazhar olanlar karşısında sesi çıkmıyorsa ortada kirli pazarlık ya da gafleti aşan bir sorun vardır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal'in Libya'da, Suriye'de, Balkanlar'daki izlerini unutturmaya çalışıp bugün aynı mücadeleyi yürütenleri itham edenlerden Atatürkçü olmaz." dedi.

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