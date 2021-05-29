  • BIST 1.422
  • Altın 523,818
  • Dolar 8,5610
  • Euro 10,4294
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKANapolyon’un şarabı 30 bin dolara satıldı

Erdoğan: Kanal İstanbul'un sağında solunda iki şehir inşa edeceğiz

»
Çamlıca Kulesi'nin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti, çevreciliğin ispatını bugüne kadar yaptığı yatırımlarla ortaya koymuş olan bir partidir" dedi.
Erdoğan: Kanal İstanbul'un sağında solunda iki şehir inşa edeceğiz

Erdoğan devamında, Kanal İstanbul'un yapımına ilişkin açıklamalarda bulundu. "İnşallah Haziran ayının sonunda filan Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temelini atıyoruz" diyen Erdoğan, "Kanal İstanbul üzerinden 6 tane köprü göreceksiniz. Adeta Kanal İstanbul'un sağında solunda iki şehir inşa edeceğiz. O iki şehirle beraber İstanbul bir başka olacak. Bir başka güzel olacak" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

 

"AK Parti, çevreciliğin ispatını bugüne kadar yaptığı yatırımlarla ortaya koymuş olan bir partidir. Milyonlarca ağacı ülkemizin dört bir yanına diktik. Teröristler geldiler yaktılar hemen artından o yakılan yerlere ağaçlar diktik. Lafla peynir gemisi yürümez. "

"Çamlıca Kulesi'nin inşasında emeği geçen tüm kurumlarımızı, herkesi tebrik ediyorum. Bu kuleden yayınlarını sürdürecek medya kuruluşlarına haberleşme şirketlerine özellikle başarılar diliyorum.

"Ekonomiden sanata her alanda küresel düzeyde en üst seviyeye ulaşmış başka bir şehir göremezsiniz. Deniziyle boğazıyla adalarıyla ormanlarıyla tepeleriyle hisarlarıyla köprüleriyle boğazın altından geçen tünelleriyle camileriyle İstanbul her geçen yıl daha da güzelleşmektedir."

"İnşallah Haziran ayının sonunda filan Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temelini atıyoruz. Her yönüyle ve Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırdığımızda İstanbul'un hem coğrafi hem stratejik hem tabii güzelliği bir kat daha artacaktır. Kanal İstanbul üzerinden 6 tane köprü göreceksiniz. Adeta Kanal İstanbul'un sağında solunda iki şehir inşa edeceğiz. O iki şehirle beraber İstanbul bir başka olacak. Bir başka güzel olacak. "

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 10 kuruşluk dava28 Mayıs 2021 Cuma 20:21
  • Mehmet Ağar'dan Yalıkavak Marina açıklaması28 Mayıs 2021 Cuma 20:08
  • DİSK: Mafyanın değil emeğin Türkiye’si ve emeğin Kıbrıs’ı için cinayetler aydınlatılsın, adalet sağlansın!28 Mayıs 2021 Cuma 20:07
  • Mansur Yavaş'ı çek-senet tahsilatçısı diye suçladı, çocuk pornosundan 3 yıl ceza yedi!28 Mayıs 2021 Cuma 19:16
  • İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı28 Mayıs 2021 Cuma 15:52
  • Gezi Parkı eylemlerinin 8. yılı: Protestolarda neler yaşandı?28 Mayıs 2021 Cuma 15:40
  • Türkiye'de yerli aşı için gönüllü aranıyor28 Mayıs 2021 Cuma 15:02
  • 13 barodan 'Sedat Peker' açıklaması: Yargıyı göreve davet ediyoruz28 Mayıs 2021 Cuma 14:10
  • CHP'den gazeteci suikastleri için komisyon teklifi; “Tuğla çekilsin, faili meçhuller açığa kavuşsun”28 Mayıs 2021 Cuma 12:10
  • Nagehan Alçı: Kokuşmuş bir bataklık ve sürekli üreyen sinekler28 Mayıs 2021 Cuma 11:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti