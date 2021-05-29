Erdoğan: Kanal İstanbul'un sağında solunda iki şehir inşa edeceğiz

Çamlıca Kulesi'nin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti, çevreciliğin ispatını bugüne kadar yaptığı yatırımlarla ortaya koymuş olan bir partidir" dedi.

Erdoğan devamında, Kanal İstanbul'un yapımına ilişkin açıklamalarda bulundu. "İnşallah Haziran ayının sonunda filan Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temelini atıyoruz" diyen Erdoğan, "Kanal İstanbul üzerinden 6 tane köprü göreceksiniz. Adeta Kanal İstanbul'un sağında solunda iki şehir inşa edeceğiz. O iki şehirle beraber İstanbul bir başka olacak. Bir başka güzel olacak" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"AK Parti, çevreciliğin ispatını bugüne kadar yaptığı yatırımlarla ortaya koymuş olan bir partidir. Milyonlarca ağacı ülkemizin dört bir yanına diktik. Teröristler geldiler yaktılar hemen artından o yakılan yerlere ağaçlar diktik. Lafla peynir gemisi yürümez. "

"Çamlıca Kulesi'nin inşasında emeği geçen tüm kurumlarımızı, herkesi tebrik ediyorum. Bu kuleden yayınlarını sürdürecek medya kuruluşlarına haberleşme şirketlerine özellikle başarılar diliyorum.

"Ekonomiden sanata her alanda küresel düzeyde en üst seviyeye ulaşmış başka bir şehir göremezsiniz. Deniziyle boğazıyla adalarıyla ormanlarıyla tepeleriyle hisarlarıyla köprüleriyle boğazın altından geçen tünelleriyle camileriyle İstanbul her geçen yıl daha da güzelleşmektedir."

"İnşallah Haziran ayının sonunda filan Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temelini atıyoruz. Her yönüyle ve Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırdığımızda İstanbul'un hem coğrafi hem stratejik hem tabii güzelliği bir kat daha artacaktır. Kanal İstanbul üzerinden 6 tane köprü göreceksiniz. Adeta Kanal İstanbul'un sağında solunda iki şehir inşa edeceğiz. O iki şehirle beraber İstanbul bir başka olacak. Bir başka güzel olacak. "