Erdoğan: Katar buranın finansal ortağıdır, yüzde 49 payı vardır. Fabrikanın işletmesi Türk işletmesidir

Erdoğan, tank-palet fabrikasını ziyaret etti: Burası devletin malıdır, tapusu devlettedir, öyle de kalacaktır

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, tank-palet fabrikasına ziyarette bulundu. Erdoğan burada halka sesleniyor

Erdoğan, “Esasen BMC burada sermayesinin tamamı devlete ait olan ASFAT şirketinin işletmecesi konumundadır. Fabrikanın mülkiyeti hazinenin tahsisi Milli Savunma Bakanlığımızındır. Yani burası devletin malıdır, tapusu devlettedir, öyle de kalacaktır” dedi.

Erdoğan, "Katar buranın finansal ortağıdır, yüzde 51 Türk ortaklara aittir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Her kim bu fabrikanın yabancılara satıldığını iddia ediyorsa bilin ki yalan söylüyor" diye konuştu.

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