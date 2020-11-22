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Erdoğan: Kavala'larla hiçbir zaman bir arada olamayız. Kobani katliamının failleri Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşları tarafından asla savunulamaz

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Erdoğan: Hiç kimsenin şahsi ifadeleri Cumhurbaşkanı ile ilişkili hale getirilemez
Erdoğan: Kavala'larla hiçbir zaman bir arada olamayız. Kobani katliamının failleri Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşları tarafından asla savunulamaz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere riayet edilmesi halinde grafiğin yeniden aşağı çekileceğini, aksi takdirde ilave tedbirler almak zorunda kalabileceklerini söyledi.

Erdoğan, "Milletimiz, temizlik, maske ve mesafe kuralları ile bu tedbirlere hassasiyetle riayet ederse inşallah birkaç hafta içinde salgın grafiğini yeniden aşağı çevirmeyi başaracağız. Aksi takdirde sınırlamalara devam etmek hatta belki ilave tedbirler almak durumuyla karşı karşıya gelebiliriz." dedi.

Erdoğan ayrıca, "Hiç kimsenin şahsi ifadeleri, Cumhurbaşkanı ile hükümetimizle partimizle ilişkili hale getirilemez. Terör örgütleri ile el ele, kol kola, omuz omuza Ankara'dan İstanbul'a yürüyenlerle biz birlikte olamayız. Yasin Börü'lerimizin ölümüne neden olanlar, Kobani katliamının failleri, Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşları tarafından asla savunulamaz. Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir ve istikametimizde en küçük bir değişiklik yoktur. Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavala'larla hiçbir zaman bir arada olamayız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeleri Bülent Arınç bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın yargılanmalarıyla ilgili eleştirilerde bulunmuştu.

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