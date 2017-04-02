Erdoğan, Kayseri mitingine gitmedi; davet edilen Abdullah Gül de katılmadı

Erdoğan'ın da katılacağı ifade edilen miting için günler öncesinden hazırlıklar başlamıştı

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan daha önce katılacağı açıklanan Kayseri mitingine gitmedi. Mitinge davet edilen eski CumhurbaşkanıAbdullah Gül de katılmadı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın, Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda bugün saat 16.30’da yapılacak referandum mitinginde konuşacağı günler öncesinden açıklanmış, hazırlıklar başlatılmıştı. Ancak Erdoğan bu programa katılımı iptal edilirken, buna rağmen partiler alanı onun posterinin bulunduğu dev afiş ve pankartlarla donattı. Cadde ve sokaklara da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın afişleri asıldı.

Kayseri’nin tarihi kalesine, Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın dev posterleri ile AKP amblemi asıldı. Başbakan Binali Yıldırım’ın konuşacağı miting öncesi alana gelen MHP’liler için ‘Ülkücü kardeşlerimiz siz de aramıza hoş geldiniz’ anonsu yapıldı. Alana gelen çocuklara, üzerinde ‘Evet’ yazılı balonlar dağıtıldı.

Miting sırasında yerde alınan güvenlik önlemlerinin yanı sıra havada bir polis helikopteri sürekli denetim yaptı. Mitingin yapıldığı alanı çevreleyen yüksek binalarda ve Kayseri Kalesi’nin surlarında keskin nişancılar ve özel harekat mensupları dikkat çekti.

Gül de katılamdı

Mitinge, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de katıldı.

Günlerdir katılıp katılmayacağı tartışılan Kayserili 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise Cumhuriyet Meydanı’ndaki mitinge katılmadı.