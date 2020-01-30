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Erdoğan: Kendilerini sokağa çıkamaz hale getirmeliyiz

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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin ardından sosyal medyadan yapılan eleştirileri hedef aldığı konuşmasında 'bunların karanlık yüzlerini faş edip, kendilerini adeta sokağa çıkamaz hale getirmeliyiz' dedi.
Erdoğan: Kendilerini sokağa çıkamaz hale getirmeliyiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Anadolu Medya Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada, Elazığ depreminin ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin Emniyetin adım attığını söyledi.

"Sosyal medya devasa ve tamamen kontrolsüz bir alan olarak hayatımızın adeta ortasına düştü" diyen Erdoğan "Ülke olarak Malatya ve Elazığ depremini yaşarken kendini bilmezlerin sosyal medyadan yayınladıkları mesajlar ortadadır. Yalanın iftiranın kol gezdiği mecrada hakikati aramak için çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Emniyetimiz hukuk çerçevesinde adımları atıyor" diye konuştu.

Erdoğan "Ülkemizin ve milletimizin birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma içinde olması gereken bir dönemde içindeki kini ve nefreti kusanlar mı var, hemen bunların karanlık yüzlerini faş edip, kendilerini adeta sokağa çıkamaz hale getirmeliyiz" dedi.

"Ülke olarak artık küresel sistemin birinci liginde mücadele eden güçlü bir Türkiye var" diyen Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'de, Doğu Akdeniz'de, Libya'da yürüttüğü siyaset için "Bizi yeni Mondroslara mecbur bırakmak isteyenlerin oyunlarını bozuyoruz" iddiasında bulundu.

'FİLİSTİN'E BAKIŞIMIZ ABDÜLHAMİT HAN'IN NEYSE BİZİM DE ODUR'

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Ortadoğu Planına ilişkin ise Erdoğan "'Yüzyılın anlaşması' diyorlar. Ne anlaşması ya! Bu bir işgal projesidir" dedi.

Konuya ilişkin asıl konuşmasını yarın yapacağını söyleyen Erdoğan "Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Bu konuyu bugün MGK toplantısında ele aldık" diye konuştu.

Erdoğan "Türk Milleti olarak Filistin'e bakışımız, cennetmekan Sultan Abdülhamit Han'ın neyse, bizim de bugün bakışımız odur" dedi.

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