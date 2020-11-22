Erdoğan: Kendimizi Avrupa'da görüyoruz

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt Olağan Kongreleri'ne video ile bağlanarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın, "Dostlarımızla ve müttefiklerimizle daha güçlü iş birliği halinde olmak istiyoruz" vurgusunu öne çıkarırken, Batı'ya ılımlı mesajlar verdiği de dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemiyle mücadeleden ekonomi ve hukuk alanında yapılacağı duyurulan reformlara ve Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın kazanımlarına değindi ve "Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte 30 yıllık acıları sona erdirecek bir zaferin sevincini yaşadık" dedi.

Sonrasında ise şöyle devam etti. "Amacımız ne içerde ne de dışarda kimseyle kavga etmek, kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemek, kimsenin meşru duruşunu bozmak değildir. Tam tersine dostlarımızla ve müttefiklerimizle daha güçlü işbirliği halinde olmak istiyoruz. Avrupa Birliği'nden bize verdiği sözleri tutmasını, ayrımcılık yapmamasını, en azından ülkemize yönelik aleni düşmanlıklara alet olmamasını bekliyoruz" dedi. Erdoğan "Kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz" şeklinde konuştu.

ABD, Rusya ve İran'a da olumlu mesajlar

3 Kasım'da başkanlık seçimleri yapılan ve medya kaynaklarının Demokrat Joe Biden'i galip ilan ettiği Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilere de değinen Erdoğan, bu konuda da "Amerika ile uzun ve yakın müttefiklik ilişkilerimizi, bölgesel ve küresel tüm meselelerin çözümünde aktif olarak kullanmak arzusundayız" diye konuştu. Rusya ve İran ile ilişkilere de değinen Cumhurbaşkanı, "Köklü ilişkilerin bulunduğu bu ülkelerle ilksilerin gözardı edilemeyeceğini" belirtti.

Erdoğan ayrıca, "Hiçbir ülke ve kurumla aramızda siyasetle diplomasiyle diyalogla çözülemeyecek sorunumuz olmadığını düşünüyoruz. Hiçbir onurlu ülke ve kurumun, Türkiye düşmanlığını hayat gayeleri haline getirmiş lobilerin ve terör örgütlerinin elinde oyuncak haline dönüşmeyi kabul etmeyeceğine inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

Son dönemde yapılacağı duyurulan reform seferberliğine de sıkça değinen Edoğan, "Demokrasiyi, hak ve özgürlükleri, adaleti, ekonomik kalkınmayı birileri istediği veya dayattığı için değil, kendi halkımız bunlara layık olduğu için savunuyor ve hayata geçiriyoruz. Kendi vazettikleri değerleri kendileri çiğneyenlerin aynı konularda ülkemizi eleştirmelerinden ve işi yaptırım noktasına kadar götürmelerinden üzüntü duyuyoruz" dedi.

Son aylarda Fransa ve Yunanistan Türkiye'ye yönelik yaptırımlar talep etmişti. Yaptırımlar konusu geçen ay düzenlenen AB liderler zirvesinde de gündeme gelmiş, Aralık ayında yapılacak olağan zirvede görüşülmek üzere ertelenmişti. Son günlerde ise Avrupa Birliği dönem başkanlığı yapan Almanya'nın Başbakanı Angela Merkel ile Dışileri Bakanı Heiko Maas'dan gelen açıklamalarda da ertelenen yaptırımlara dikkat çekiliyor. Yazın da ABD'li bazı senatörler, Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanı tartışması üzerinden yaşanan gerginlik nedeniyle Türkiye'ye AB ile birlikte yaptırım uygulanması çağrısında bulunmuştu.