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Erdoğan kendini 'Maho Ağa' zannediyor

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HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi gibi düşünmeyen herkesi yok saydığını söyledi
Erdoğan kendini 'Maho Ağa' zannediyor

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın HDP’liler için kullandığı “Bu ülkeyi terk edin Güney Kürdistan’a gidin” sözleriyle ilgili olarak “Kendini 'Maho Ağa' zannediyor. Sanki burası bir köy. Sanki köyünden bizi kovuyor. Bu topraklar bizim!” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, seçim çalışmaları kapsamında Hakkari'de düzenlenen mitingde konuştu. Buldan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

 "Kendini Maho Ağa zannediyor"

"Tayyip Bey her gün meydanlarda HDP'nin eş genel başkanlarına, milletvekillerine, belediye eşbaşkanlarına hakaret etmeyi, iftira atmayı kendisine bir görev olarak almış. Ve bize “bu ülkeyi terk edin Güney Kürdistan’a gidin” diyorlar. Kendini “Maho Ağa” zannediyor. Sanki burası bir köy. Sanki köyünden bizi kovuyor. Bu topraklar bizim! Bu kent bizim, Hakkari bizim, Van Mardin Diyarbakır bizim! Biz bu ülkenin her yerine kök salmışız. Ankara, İstanbul, Adana Mersin, İzmir bizim!

"Cumhurbaşkanı 6 milyon insanı yok saymamalı"

Bir ülkenin Cumhurbaşkanı kendi halkından bu kadar nefret etmemelidir. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı bir partiyi terörist olarak görmemelidir. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı, kendi halkını bu ülkeden kovmamalıdır. Bir ülkenin cumhurbaşkanı HDP’ye oy veren 6 milyon insanı yok saymamalı, görmezden gelmemelidir.

"Erdoğan kendisi gibi düşünmeyen herkesi yok sayıyor"

Her cumhurbaşkanının bir ağırlığı vardır. Biz geçmişte bu ülkede cumhurbaşkanlığı yapan çok insan gördük. Neredeyse onlara bile rahmet okutacak duruma getirdiler. Bir ülkenin cumhurbaşkanının bir ağırlığı olmalıdır. Ancak bu ülkenin cumhurbaşkanı kendisinden yana olmayan, AKP'ye oy vermeyen, kendisi gibi düşünmeyen herkesi yok sayıyor, inkar ediyor. Oysa biz bu ülkenin demokrasiye, adalete, barışa ve özgürlüklere olan ihtiyacından doğduk, gün geçtikçe büyüyen çoğalan ve her gün her yerde rengini iradesini ortaya koyan bir partiyiz. Bugün bu ülkede ne olacaksa HDP'nin gücü ile olacak. Sizlerin gücüyle olacak, sizlerin kararlılığıyla olacak."

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