  • BIST 1.351,590
  • Altın 497,13
  • Dolar 8,5800
  • Euro 10,0850
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 36 °C
SON DAKİKAKulak Tıkanıklığı Nasıl Geçer ve Ne İyi Gelir?

Erdoğan: Kıbrıs Türk Devleti'nin tanınırlığa sahip olması için her türlü gayreti sergileyeceğiz

» »
Erdoğan: Kıbrıs Türk Devleti'nin en kısa zamanda geniş bir tanınırlığa sahip olması için her türlü gayreti sergileyeceğiz.
Erdoğan: Kıbrıs Türk Devleti'nin tanınırlığa sahip olması için her türlü gayreti sergileyeceğiz

Erdoğan, AKP Teşkilatı ile bayramlaşma programında konuştu.

Kıbrıs'ta icra ettiğimiz program pek çok bakımdan önemliydi. Artık Kıbrıs Türklerinin uluslararası görüşmelerde masadaki tek talebi egemen devlet statülerinin tanınmasıdır. Bunun dışındaki tüm teklifler geçerliliğini yitirmiştir.

"Kıbrıs Türk Devleti'nin en kısa zamanda geniş bir tanınırlığa sahip olması için her türlü gayreti sergileyeceğiz"

1963'ten itibaren Kıbrıs Türklerine katliam dahil her türlü haksızlığı yapan bunlardı. Türkiye'nin gösterdiği iyi niyete rağmen aleyhimize çalışan Rumlardı. Masadan kaçan Rumlardı.

Artık bizim için kuzey-güney Kıbrıs yoktur. Kıbrıs Türk Devleti'nin en kısa zamanda geniş bir tanınırlığa sahip olması için her türlü gayreti sergileyeceğiz.

Ülkemizi 19 yıldır sürdürdüğü, yeni bir safhasına geçmeye hazırlandığı demokrasi ve kalkınma hattından çıkarmak için uğraşanlar son viraja girdiklerinin farkındadır. Caddede, sokakta, evde her yerde biz olacağız. Vatandaşlarımızın sevinçli günlerinde de acılı günlerinde de yanlarında yer alacağız. Yarın vatandaşlarımız sandıkta AK Partili olarak sizlerin yaptıklarını ya da yapmadıklarını sandığa yansıtacak. Sizlerin planlı, bilinçli çalışmalarınızla 24 saatin üzerine 24 saat daha ekleyerek bu ağır sorumluluğun üstesinden geleceğinize inanıyorum. Önümüzdeki 2 yıl boyunca yapacağınız her işin çocuklarımızın ve onların evlatlarının geleceğine yön vereceğini aklımızdan çıkarmamalıyız."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan: Kıbrıs Türklerinin Tek Talebi Egemen Ülke Talebinin Karşılanması21 Temmuz 2021 Çarşamba 15:14
  • Rum Yönetiminden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne MARAŞ başvurusu!21 Temmuz 2021 Çarşamba 15:04
  • 36 Kıbrıslı Rum'a Maraş'taki mülkleri iade ediliyor...21 Temmuz 2021 Çarşamba 14:46
  • Dışişleri Bakanlığı: “Kapalı Maraş KKTC Toprağı; Her Devlet Gibi KKTC Devletinin De Kendi Toprakları Üzerinde Mutlak Egemenliği Var”21 Temmuz 2021 Çarşamba 14:11
  • İzcan: “İki Rekât Namaz Kıl, Cemaate Katıl, Bisiklet Bedava Kampanyasını” Eleştirdi21 Temmuz 2021 Çarşamba 14:09
  • Tatar İle Erdoğan Dün Türkiye Milli Takımlarında Yer Alan Kıbrıslı Türk Sporcuları Kabul Etti21 Temmuz 2021 Çarşamba 14:06
  • Honda, Japonya'daki tesislerinde üretime ara verecek21 Temmuz 2021 Çarşamba 14:02
  • İzcan, “iki rekât namaz kıl, cemaate katıl, bisiklet bedava kampanyasını” eleştirdi21 Temmuz 2021 Çarşamba 13:29
  • Özersay Erdoğan'ın yapacağını açıkladığı külliyeye karşı çıktı!21 Temmuz 2021 Çarşamba 13:20
  • Latin Amerika ülkelerinde salgında son durum21 Temmuz 2021 Çarşamba 13:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti