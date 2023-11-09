Erdoğan: Kıbrıs Türkleriyle her alanda ilişkilerin tesis edilmesi ve geliştirilmesi çağrımı tekrarlıyorum

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gayri hukuku uygulamalarla, haksız bir şekilde baskı ve izolasyon altında tutulan Kıbrıs Türklerinin seslerini duyurmak hepimizin sorumluluğudur. Kıbrıs Türkleriyle her alanda ilişkilerin tesis edilmesi ve geliştirilmesi çağrımı tekrarlıyorum" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, zirvede yer almaktan dolayı bahtiyarlık duyduğunu vurgulayarak, dönem başkanlıkları dolayısıyla Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'a teşekkür etti.

“Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın gözlemci üyesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin zirvemizde Cumhurbaşkanı sayın Ersin Tatar tarafından temsil edilmesi, Kıbrıslı kardeşlerimize reva görülen haksız uygulamalar karşısında önemli bir mesajdır” diyen Erdoğan, “Gayri hukuku uygulamalarla, haksız bir şekilde baskı ve izolasyon altında tutulan Kıbrıs Türklerinin seslerini duyurmak hepimizin sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde.

“Ekonomik İşbirliği Teşkilatı olarak gayrı hukuki uygulamalarla haksız bir şekilde baskı ve izolasyon altında tutulan Kıbrıs Türklerinin seslerini duyurmak hepimizin sorumluluğudur. Bu doğrultuda burada bir kez daha Kıbrıs Türkleriyle her alanda ilişkilerin tesis edilmesi ve geliştirilmesi çağrımı tekrarlıyorum. Bu yönde adım atan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve dayanışmamızı daim eylesin diyorum.”

Dönem başkanlığını devralan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e de gösterdiği misafirperverlik için şükranlarını sunduğunu dile getiren Erdoğan, "Zirvemizin ve yapacağımız istişarelerin ülkelerimiz ve bölgemizin istikrarı, refahı için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, küresel düzeyde ciddi sınamalarla karşı karşıya olunan bir dönemden geçildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgınının global ekonomide ve ticarette açtığı yaralar henüz kapanmadı. Akabinde yakın coğrafyamızda patlak veren Rusya-Ukrayna savaşının yıkıcı sonuçlarıyla yüzleştik. Enerji ve gıda fiyatlarındaki aşırı yükselişin tetiklediği enflasyon, son 60-70 yılın zirvesine çıkarak sıkıntıları daha da artırdı. Bu zorluklar karşısında etkin mücadelenin yollarını ararken, işgal edilmiş Filistin topraklarında başlayan çatışmalar, hepimizin yüreğini dağladı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün itibarıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 34'üncü günün geride kaldığını anımsatarak, "İsrail tarafından acımasızca öldürülen 11 bine yakın Gazzelinin yüzde 73'ü kadın ve çocuklardan oluşuyor. Batılı ülkelerin tam desteğini alan İsrail yönetimi, insanlığa dair ne kadar değer varsa hepsini çiğneyerek, okulları, camileri, kiliseleri, hastaneleri, üniversiteleri, sivil yerleşim yerlerini bombalamaya devam ediyor. Çocukları dahi katletmeyi meşrulaştıran bir fanatizmle karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.

"BATILI ÜLKELER, İSRAİL'İN KATLİAMLARINI UZAKTAN SEYREDİYOR"

Sürekli insan hak ve hürriyetlerinden, demokrasiden söz eden Batılı ülkelerin, İsrail'in katliamlarını uzaktan seyrettiğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülkeler ve kuruluşlar, bırakın çocuk katillerini eleştirmeyi, ateşkes çağrısı dahi yapamayacak kadar acziyet içindeler. Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakanlara, fikir özgürlüğü bahanesiyle göz yumanlar, Filistin bayrağına dahi tahammül edemiyorlar. 7 Ekim'den beri şahit olduğumuz iki yüzlülük örneklerini arttırmak mümkündür. Gelişmeler, Müslümanlar olarak birliğimizi güçlendirmemiz gerektiğini, bizlere bir kez daha göstermektedir. İnsani ateşkesin sağlanması ve çatışmaların yayılmasının engellenmesi için diplomatik girişimlerimizi sürdürüyoruz."

Erdoğan, bölgeye insani yardım ulaştırmak için de yoğun şekilde çalıştıklarını ifade ederek, "Bugüne kadar 230 tonu aşan 10 uçak dolusu insani yardım malzemesini, Mısırlı kardeşlerimizin de desteğiyle El-Ariş Havalimanı'na sevk ettik. İki sivil insani yardım gemisinin bölgeye gönderilmesiyle ilgili hazırlıklarımız devam ediyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, 15 Kasım'da, İstanbul'da devlet ve hükümet başkanlarının eşlerinin katılımıyla uluslararası bir toplantı gerçekleştirileceğini kaydederek, böylece Gazzelilerin yaşadığı acıların dindirilmesi için güçlü bir dayanışma sergileneceğini dile getirdi.

"SESİMİZİ BUGÜN ÇIKARTMAYACAKSAK, YÜKSELTMEYECEKSEK, NE ZAMAN YÜKSELTECEĞİZ"

Erdoğan, "500 milyonluk nüfusu ve 1,5 trilyon doları bulan toplam geliriyle Ekonomik İşbirliği Teşkilatı bu açıdan şüphesiz önemli bir konuma sahip. EİT olarak hep birlikte Müslümanlar olarak sesimizi bugün çıkartmayacaksak, yükseltmeyeceksek, ne zaman yükselteceğiz." diyerek konuşmasına devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karabağ'da 30 yılı aşkın süre devam eden işgalin tamamen sona ermesiyle birlikte, bölgemizde kalıcı barışa bir adım daha yaklaştığımızı görüyoruz." dedi.