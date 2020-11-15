  • BIST 1.291
  • Altın 465,487
  • Dolar 7,6523
  • Euro 9,0460
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1621 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı

Erdoğan Kıbrıs'a geliyor.. Anayasa'ya aykırı şekilde eylemler yasaklandı!

» »
Bağımsızlık Yolu, Sol Hareket ve Baraka Kültür Merkezi. açıklama yaptı. İşte açıklama;
Erdoğan Kıbrıs'a geliyor.. Anayasa'ya aykırı şekilde eylemler yasaklandı!

15 Kasım Pazar günü gerçekleştirecek olduğumuz “Onlar Mangala, Biz Alana “ isimli Kıbrıslı Türklerin iradesinin savunan eylemimiz ile ilgi 14 Kasım akşam saatlerinde Lefkoşa Polis Müdürü Hüseyin Çete’nin talebi ile kendisi ile bir görüşme gerçekleştirdik.

Görüşmede Polis Müdür Çete, bizlere 15 Kasım’da gün boyu Lefkoşa sınırları içerisinde eylem yapmanın kendi önerileri,Lefkoşa Kaymakamı’nın da onayı ile yasaklandığını ve hiçbir eyleme izin vermeyeceklerini sözlü olarak bildirerek ilgili yazıyı okudu. Tüm ısrarlarımıza rağmen, Polis Genel Müdürü’ne de danışarak, bizlere basılı olarak yazıyı vermeyi reddetti.

Eylemi gerçekleştirecek örgütler olarak bu kararın anayasaya aykırı olduğu, eylem hakkını engelleyen böyle bir kararın yetkisinin ne poliste, ne kaymakamlıkta, ne de her hangi başka bir kurum ya da kişide olmadığını kendisine vurguladık, kamuoyuna da duyuruyoruz.

Eylem yasağı ile ilgili görüşmenin ardından 15 Kasım günü farklı yer ve saatlerde eylem yapacak örgütlerle de istişarede bulunmuş durumdayız. Hem anayasaya aykırılık teşkil eden, hem de demokrasimizde yeri olmayan eylem yasaklarına karşı nasıl bir tavır sergileyeceğimizi, tepkimizi ortaklaştırmaya fırsat vermek adına 15 Kasım günü erken saatlerde duyuracağız.

Tüm Demokratik Kitle Örgütleri ve Partilere çağrımız eylem yasağına karşı ses vermeleridir.

Yasaklamalar güzel bir gelecek için mücadelemizi sekteye uğratamaz.

Bağımsızlık Yolu, Sol Hareket ve Baraka Kültür Merkezi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UBP-DP-YDP hükümet çalışmaları ÇÖKTÜ!14 Kasım 2020 Cumartesi 21:43
  • Hüseyin Özgürgün UBP-DP-YDP azınlık hükümeti kabinesinde Bakan mı oluyor?14 Kasım 2020 Cumartesi 21:29
  • DP Vekili Çağman'dan hükümete HAYIR, "Arıklı ve Zaroğlu'nuın bakan olmasına onayım yoktur"14 Kasım 2020 Cumartesi 20:33
  • Mutluyakalı: Ekleme çıkarma ile kurulan hükümet "piknik hükümeti" olarak anılacak14 Kasım 2020 Cumartesi 19:56
  • 3 Partiden azınlık hükümeti konusunda uzlaşı14 Kasım 2020 Cumartesi 19:41
  • Arıklı: “Bu işi bu akşam bitirmeye çalışacağız”14 Kasım 2020 Cumartesi 19:23
  • Bakan Pilli:Toplam 1621 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı14 Kasım 2020 Cumartesi 19:09
  • Bakan Pilli:Toplam 1621 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı14 Kasım 2020 Cumartesi 19:08
  • UBP-DP-YDP Başkanları UBP Genel merkezinde bir araya geldi14 Kasım 2020 Cumartesi 18:59
  • HP Genel Başkanı Yenal Senin'den 15 Kasım mesajı14 Kasım 2020 Cumartesi 18:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti