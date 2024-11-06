  • BIST 8861.51
  • Altın 3012.611
  • Dolar 34.2571
  • Euro 36.7423
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAABD Seçimleri 2024: Amerika bugün sandık başına gidiyor

Erdoğan: Kıbrıs’ta adil çözüm için Türk dünyasına sorumluluk düşüyor

»
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, “KKTC’nin en kısa zamanda tam üye olarak aramızdaki yerini almasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.
Erdoğan: Kıbrıs’ta adil çözüm için Türk dünyasına sorumluluk düşüyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, “KKTC’nin en kısa zamanda tam üye olarak aramızdaki yerini almasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ⁠Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “KKTC’nin teşkilatımızın bugünkü zirvesinde onur konuğu ve gözlemci üye olarak yer alması Türk dünyası olarak Kıbrıs Türkü ile dayanışma irademizin tezahürüdür.” dedi.

“Kıbrıs’ta adil çözüm için Türk dünyasına sorumluluk düşüyor”

Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

“Azerbaycan’ın şehitler vererek elde ettiği tarihi kazanımların bir barış anlaşması imzalanması suretiyle masada da perçinlenmesini ümit ve temenni ediyoruz. KKTC’nin teşkilatımızın bugünkü zirvesinde onur konuğu olarak yer alması dayanışma irademizin tezahürüdür. Kendilerinin yakın zamanda tam üye olarak yer almasını bekliyoruz. Kıbrıs’ta adil çözüm için Türk dünyasına sorumluluk düşüyor.  Ukrayna’da da kalıcı ve adil bir barışı destekliyoruz. “

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB'den Kıbrıs'ta 2 devletli çözüme "HAYIR"30 Ekim 2024 Çarşamba 19:00
  • Esendağlı: Mahkemenin verdiği karar öngörümüze uygun22 Ekim 2024 Salı 16:13
  • 72 kişiye mezar olan İsias'ın müdafi avukatları tahliye talep etti!22 Ekim 2024 Salı 13:41
  • Üstel: KKTC'de hayat durdu.. Tek yürek Adıyaman'dayız22 Ekim 2024 Salı 11:27
  • İpekçioğlu: Oğluma hediye yerine adalet aramaya geldim22 Ekim 2024 Salı 11:26
  • DAÜ-SEN: İsias Otel için alınacak yeni bilirkişi raporunun objektif olmasını umuyoruz22 Ekim 2024 Salı 11:23
  • Ataoğlu: Şampiyon Melekler için Adıyaman’da bir eser inşa edeceğiz22 Ekim 2024 Salı 07:29
  • Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a "Fethullah Gülen" çıkışı: Devletin kalbine ihanet hançerini sapladığınız ortağın ölmüş21 Ekim 2024 Pazartesi 21:48
  • Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nden Adıyaman Vatan İlkokulu’na kitap bağışı21 Ekim 2024 Pazartesi 18:56
  • 'FETÖ lideri Fethullah Gülen öldü'21 Ekim 2024 Pazartesi 08:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti