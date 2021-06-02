  • BIST 1.432
  • Altın 526,884
  • Dolar 8,5160
  • Euro 10,4198
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAİsrail'de "değişim hükümeti" Başbakan Benjamin Netanyahu'yu görevden alacak

Erdoğan: Kıbrıs'ta Ayrışma Sürecini Bilen Tek Lider Benim

» »
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı TRT canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan: Kıbrıs'ta Ayrışma Sürecini Bilen Tek Lider Benim

Erdoğan, konuşmasında Kıbrıs’ı konusuna da değindi. Erdoğan, ikide bir karşılarına Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ı getirdiklerini de vurgulayarak, Avrupa Birliği ülkelerinden hiçbirinin Kıbrıs’la ilgili ayrışma sürecini bilmediğini, hiçbirinin bu ayrışmanın nasıl olduğunu, müzakerelerin nasıl bu aşamada olduğunu bilmediğini kaydetti.

Erdoğan, “Hiçbirisi onu bilmez, bunu bilen tek lider var o da benim. Kofi Annan işin başındaydı, şu anda tabi yok, bir kişi varki AB’den, o AB adına katılmıştı. Gittiği her yerde doğru olanı söylemiştir. Kimse de kalkıp şimdi ona sormaz. Ben ülkem adına oradaydım. Biz bütün bu çalışmaları orada yaşadık, gördük. Orada ne karar çıktı da ayrıldık? Dendi ki bu toplantıdan sonra Yunanlılar ve Rumlar masadan çekiliyordu, Kofi Annan dedi ki çekilemezsiniz, ben Erdoğan’a söz verdim, buradan işi bitireceğiz öyle ayrılacağız, tekrar geldiler oturdular. O toplantıdan ayrıldıktan sonra referandum vardı. Kıbrıs’ta yapılan referandumda Güney’de yüzde 65 ret çıktı, Kuzey’de evet çıktı. Kuzey’de evet çıktı da ne oldu. Kuzey’i dışarda bıraktılar, Güney’i AB’ye aldılar. Bunlar samimi değil, dürüst değil” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği’nin o zamanından beri mali yaptırımları olduğunu ve bunları uygulamadıklarını kaydederek, Kuzey Kıbrıs’a ödemeleri gereken paraları da ödemediklarini söyledi.

Erdoğan, “Utanmadan sıkılmadan Kıbrıs’ın etrafındaki bütün yataklarla ilgili hakkımız var mı yok mu, diye sorguluyorlar. Biz bu konularda kararlıyız” dedi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sosyal Hizmetler Dairesi Lefkoşa’da bisiklet turu düzenlendi01 Haziran 2021 Salı 21:12
  • 24'ü yerel 25 pozitif vakaya rastlandı01 Haziran 2021 Salı 21:07
  • Başarılı Bir Dijital Dönüşüm İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler01 Haziran 2021 Salı 20:22
  • Partinin yarısı istifa ediyor ama Öztürk; "Hedef YDP’yi en çok üyeye sahip parti yapmak" dedi01 Haziran 2021 Salı 18:27
  • “Devlet, toplumsal barış için adaletin tecellisini sağlamakla yükümlüdür”01 Haziran 2021 Salı 18:25
  • Orman Fakiri Bir Ülkeyiz01 Haziran 2021 Salı 18:08
  • KIB-TEK’TE usulsüzlük yapılıp yapılmadığını araştıran komite toplandı01 Haziran 2021 Salı 17:59
  • Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) hükümeti hayvan üreticileriyle uzlaşıya çağırdı.01 Haziran 2021 Salı 16:35
  • Mustafa Naimoğulları: “Eylem yarın da devam edecek…"01 Haziran 2021 Salı 16:34
  • 5 Örgüt Perşembe günü başbakanlık önünde yelem yapacak!01 Haziran 2021 Salı 14:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti