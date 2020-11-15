  • BIST 1.291
  • Altın 465,487
  • Dolar 7,6523
  • Euro 9,0460
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1621 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı

Erdoğan: Kıbrıs'ta iki devletli çözüm müzakere edilmeli

» »
Kuzey Kıbrıs'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs'ta iki devletli çözümün müzakare" edilmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan ziyareti kapsamında 46 yıl sonra kısmi olarak açılan Maraş'a da gitti.
Erdoğan: Kıbrıs'ta iki devletli çözüm müzakere edilmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte Ekim ayında kısmen açılan Kapalı Maraş'ı ziyareti öncesinde Kuzey Kıbrıs'ın kuruluşunun 37'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Erdoğan törende yaptığı konuşmada Kıbrıslı Türklere destek mesajları vererek, "Bugün Kıbrıs'ta iki ayrı halk, iki ayrı demokratik düzen ve iki ayrı devlet vardır" dedi. Erdoğan, "Egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümün müzakere edilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Adada Rumların "iktidarı ve refahı" Kıbrıslı Türkler ile eşit paylaşmak istemediklerini belirten Erdoğan, bu nedenle hidrokarbon kaynakları konusunda masaya oturmak istemediklerini belirtti. Erdoğan, "Garantör ülke olarak bizim de KKTC'nin de bu diplomasi oyunlarına artık tahammülümüz kalmamıştır" ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin olarak Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adil bir şekilde yer almadığı hiçbir denklem barış ve istikrar üretemez" şeklinde konuştu. "Doğu Akdeniz'deki haklarımızı korumakta kararlıyız" diyen Erdoğan, bölgedeki anlaşmazlıkların "hakkaniyetle" ve "diplomasi temelinde" çözümünün öncelikli tercihi olduğunu vurguladı. Erdoğan bu çerçevede Doğu Akdeniz konferansı düzenlenmesi önerisini tekrarladı.

Erdoğan konuşmasında ayrıca, "Kuzey Kıbrıs'ta yaşayıp da kendi cumhurbaşkanını Güney Kıbrıs'ın başındaki sözde yöneticilere şikâyet edenlerle Güney Kıbrıs güç devşireceğini zannediyorsa aldandığını bilmelidir. Sözde paçavralar maalesef kendi cumhurbaşkanını kalkıp da Güney Kıbrıs'ın sözde cumhurbaşkanına şikâyet ederse bunun akıbeti nereye varır benim sevgili kardeşlerim gayet iyi biliyor" ifadelerine yer verdi.

55607905_401.jpg

Kapalı Maraş'ı ziyaret etti

Konuşmasında 46 yıl sonra açılan Maraş bölgesine ilişkin mesajlar da veren Erdoğan, "Maraş’ta atılan adımın amacı yeni mağduriyetler oluşturmak değil, bilakis mevcut mağduriyetlerin giderilmesini sağlamaktır. Atılacak adımlarla Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönem başlayacak" dedi.

Erdoğan törenin ardından MHP lideri Bahçeli ile birlikte Maraş'a giderek, sembolik bir piknik de yaptı.  46 yıldır kamuya kapalı olan Maraş'ın sahil kısmı Ekim ayında Kuzey Kıbrıs yönetimi tarafından kullanıma açılmıştı.

Erdoğan'ın adayı ziyareti tepkilere de neden oldu.  Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades, dün Erdoğan’ın ziyaretini "şimdiye kadar görülmemişi bir provokasyon" sözleriyle eleştirmişti.

Kuzey Kıbrıs'ta ise hafta başından bu yana protestoları gösterileri düzenleniyor.

Salı günü yüzlerce kişi "Müdahale değil özgür irade" ve "Kıbrıs'ta son söz Kıbrıslıların" sloganlarıyla Erdoğan ve Bahçeli'nin adaya gelişini protesto etmişti. 

 

Erdoğan Maraş'ta konuştu. Tıkla oku;

Erdoğan:Buranın gerçek sahipleri bellidir

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Geçitkale ve Boğaziçi Şehitleri anıldı…15 Kasım 2020 Pazar 17:38
  • Cadillac yerine yeniden askeri cip15 Kasım 2020 Pazar 17:26
  • Türk jetleri gökyüzüne ay ve yıldız çizdi15 Kasım 2020 Pazar 17:23
  • Spor emekçileri anıldı15 Kasım 2020 Pazar 17:13
  • Anlam Değeri Yüksek Anı Maçı Yapıldı15 Kasım 2020 Pazar 17:12
  • Erdoğan ilk kez açıkladı: “Su altından doğalgaz çalışması başladı”15 Kasım 2020 Pazar 17:06
  • Erdoğan'dan Ersin Tatar'a ' Saray önerisi'15 Kasım 2020 Pazar 16:48
  • KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Köprülü Anıtkabir'i Ziyaret Etti15 Kasım 2020 Pazar 16:37
  • CTP’li gençler, “Barış ve Demokrasi” taleplerini haykırdı15 Kasım 2020 Pazar 16:17
  • TBMM Başkanı Şentop, KKTC'nin 37. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı15 Kasım 2020 Pazar 16:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti