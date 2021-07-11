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Erdoğan, Kıbrıs'ta sahaya iniyor: Kadroda Soylu da var

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KKTC'de 20 Temmuz Harekatı kutlamaları çerçevesinde ilk kez düzenlenecek olan festivalde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sahaya inecek. Kadroda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da olduğu öğrenildi.
Erdoğan, Kıbrıs'ta sahaya iniyor: Kadroda Soylu da var

Cengiz Semercioğlu, KKTC'de düzenlenecek ve Türk siyaset ve ünlülerin çıkartma yapacağı festivalin detaylarını ilk kez Medyatava'ya yazdı.

İşte detaylar:

20 Temmuz'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıldönümü kutlanacak. Bu kapsamda Kıbrıs'ta ilk kez bu kadar büyük çapta bir organizasyon düzenleniyor. Yıldönümden hemen önce 17-18-19 Temmuz'da düzenlenecek festival üç gün sürecek. Festivalin tam adı; Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali...

Böyle bir festivalin ilk kez düzenlenmesinin en büyük nedeni, Ekim'de yapılan seçimlerde Türkiye'deki iktidarın desteklediği Ersin Tatar'ın, Kıbrıs Cumhurbaşkanı seçilmesi... Bundan sonra Tükiye ve KKTC çok daha yakın işbirliğinde olacağını bu festivalle de gösterecek. Festivalin en önemli amacı da bu; Türkiye-KKTC ilişkilerini yakınlaştırmak...

Üç gün sürecek festivalin en önemli olayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahaya inecek olması... 19 Temmuz Pazartesi akşamı Lefkoşa Atatürk Stadyumu'nda Şöhretler Karması maçı yapılacak ve Erdoğan da sahada olacak... Ancak Erdoğan'ın futbol oynamayacak, Ersin Tatar'la birlikte maçın başlama vuruşunu yapacak.

2018'de Diyarbakır'da yapılan "Ziraat Gençlik Festivali'nde da aynısı olmuş, Şöhretler Karması maçı Erdoğan'ın başlama vuruşuyla başlamıştı. Erdoğan'ı en son 2014'te Fatih Terim Stadyumu açılışında, Başakşehir formasıyla futbol oynarken görmüştük...

Bizim iç siyaseti yakından ilgilendiren bir başka konu da, Şöhretler Karması'nda takımlardan birinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kadroda olması. Bakanlar ve ünlülerden oluşacak takımlarda Süleyman Soylu da forma giyecek. Belki de uzun süre sonra Erdoğan ve Soylu ilk kez aynı karede olacak...

Açıkçası Süleyman Soylu'nun performansının nasıl olacağını merak ediyorum... 2018'de Diyarbakır'daki şöhretler maçını statta izlemiştim ve sahadaki en iyi isim Süleyman Soylu'ydu ve bir de gol atmıştı... Son dönemde Sedat Peker'in açıklamalarıyla yıpranan Soylu'nun performansı bakalım bu sefer nasıl olacak?..

Gelelim takımlarda yer alacak şöhretlere. Futbola düşkünlüğüyle bilinen Acun Ilıcalı'nın yine forma giymesi bekleniyor ama iktidara yakın ünlülere benden bir tüyo: Alişan, Yusuf Güney, Hakan Ural elinizi çabuk tutun çünkü hala kadrolar oluşmuş değil.  

Kızılderili kitabı yazan Alpay Özalan'ı söylemeye gerek yok, hem milletvekili hem eski futbolcu olduğu için en çok süre alan isimlerden olacak...

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