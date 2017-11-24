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Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 1,5 milyon liralık manevi tazminat davası açtı

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Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 1,5 milyon liralık manevi tazminat davası açtı
Kılıçdaroğlu, salı günü grup toplantısında Erdoğan ve ailesine vergi cenneti üzerinden yüklenmişti.

TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kendisine, çocuklarına ve ailesine yönelik sözleri nedeniyle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon 500 bin lira değerinde manevi tazminat davası açtı.

Kılıçdaroğlu, Salı günü grup toplantısında yaptığı konuşmada, “Senin çocuklarının, dünürünün, eniştenin, kardeşinin, eski özel kalem müdürünün, yurt dışında, vergi cennetinde bir şirkete milyonlarca dolar para gönderdiklerini biliyor muydun?" demişti.

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