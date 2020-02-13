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Erdoğan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası açıyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini Gülen yapılanmasının siyasi ayağı olarak suçlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası açıyor.
Erdoğan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası açıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın hafta başında TBMM grup toplantısında Erdoğan'ı Gülen yapılanmasının siyasi ayağı olmakla suçlamasını yargıya taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık tazminat davası açılması için Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurduğu bildirildi. Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında yaptığı açıklamalara dikkat çekilerek Kılıçdaroğlu'nun suçlamaları geri çevrildi.

Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilere yer verilen dilekçede Kılıçdaroğlu'nun ileri sürdüğü hususların tamamının gerçek dışı olduğu belirterek "Bu iddialarla ilgili olarak daha önce çeşitli vesilelerle açıklama yapılmış, iddiaların haksız ve mesnetsiz olduğu vasat zekâya sahip bir kişinin anlayabileceği şekilde izah edilmiştir. Ancak aynı iddiaların tekrarlanmasından anlaşılacağı gibi davalı, gerçeklerle yüzleşmek yerine inandığı yalanların konforunda yaşamayı sürdürmeyi tercih etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının Gülen yapılanmasının kullandığı yöntemlere benzetilen dilekçede, 15 Temmuz darbe girişiminde Erdoğan'ın suikast girişimine maruz kaldığı belirtilerek yöneltilen suçlamaların Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırı olduğu ifade edildi. Dilekçede, ayrıca Kılıçdaroğlu'nun konuşmasındaki 'vatan haini' yakıştırmasının 'hukuken himaye edilemeyecek ve eleştiri olarak kabul edilemeyecek açıklamalar' olduğu kaydedilerek, bu sözün açık bir kışkırtma ve provokasyon olduğu belirtildi.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 Şubat'taki TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada "Devleti FETÖ'ye teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan’dır" demiş ve OHAL İşlemleri Faaliyet Raporu'nda Gülen yapılanmasının "devletin tüm kılcal damarlarına sızdığının" ifade edildiğini belirtmişti.

"Devletin en önemli, en mahrem birimlerine terör örgütü elemanlarını yerleştirenler FETÖ'nün siyasi ayağıdır" diyen Kılıçdaroğlu, Fethullah Gülen hareketinin CIA ile olan bağlantısının Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 3 Nisan 1991 tarihli raporunda saptandığını, ayrıca Gülen hareketine ilişkin emniyet, jandarma istihbarat teşkilatlarının da düzenli olarak istihbarat topladığını söylemişti. Kılıçdaroğlu, Milli Güvenlik Kurulu'nun 25 Ağustos 2004 tarihinde aldığı kararla Gülen yapılanmasının yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerine karşı önlem alınmasını kararlaştırdığına dikkat çekmiş ve dönemin başbakanı Erdoğan’ın, altında imzası olmasına karşın MGK kararının gereğini yapmadığını dile getirmişti.

Erdoğan da Kılıçdaroğlu'nun suçlamalarına CHP liderinin Gülen yapılanmasının siyasi ayağı olduğu şeklinde yanıt vermişti. Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ'cülerle kol kola yürüdüğünü söyleyen Erdoğan, "Şimdi çıkmış CHP'nin başındaki zat FETÖ'nün siyasi ayağı diye ortalarda dolanıyor. Kılıçdaroğlu çamur atarken elinde çamurla yakalandı. FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı Kılıçdaroğlu ve ekibidir" şeklinde konuşmuştu.

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