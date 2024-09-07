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Erdoğan, kılıçla yemin eden teğmenleri hedef aldı: O kılıçları kime çekiyorsunuz? Kendini bilmezler temizlenecek

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Erdoğan, kılıçla yemin eden teğmenleri hedef aldı: O kılıçları kime çekiyorsunuz? Kendini bilmezler temizlenecek
Erdoğan, kılıçla yemin eden teğmenleri hedef aldı: O kılıçları kime çekiyorsunuz? Kendini bilmezler temizlenecek

21. İmam Hatipliler Kurultay’ında konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından kılıçlarını çekerek "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını attıktan sonra bir yemin metni okuyan teğmenleri hedef alarak “Kılıçları kime çekiyorsun? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmalar yapılıyor. Oradaki birkaç tane kendini bilmez de temizlenecek. Bunlar kaç kişi olursa olsun ordumuzda bulunması mümkün değildir” diye konuştu. Erdoğan, Üç tane birinci olan kızımız var. Bu kızlarımızdan birinin ismi İkra… Üç kardeş, adı İkra. Manisalı ve birinci oldu. Diğer ikisi onlar da birer Anadolu yavrusu. Fakat tabii bu oyuna nasıl geldiler, gelindi; şimdi çalışmalarımızı yapıyoruz. Bunların süratle temizlenmesi için adımlarımızı atıyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuştu. Kendisi için en önemli sıfatın 'imam hatipli olmak' olduğunu belirten Erdoğan, "Ömrün boyunca ortaya koyduğun tek eseri söyle deseler, tereddüt etmeden 'imam hatip okulları önündeki engelleri kaldırmak, imam hatiplerin sayılarını ve eğitim kalitesini artırmaktır' derim" ifadelerini kullandı.

"Okullar arasında ayrım yapmıyoruz, İmam hatipler cihat meydanı boş kalmasın diye var"

"Yeni tohumlar attık ve onları Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırdık" diyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir avuçtuk, şimdi deniz olduk hatta okyanus olduk. Sen varsın ve işte buradasın. Eskisinden daha çok, daha güçlüsün. Sen varsan ezan yurdumun üstünde ebedi inleyecek, ebedi okunacak. İstiklal Marşı'nın kılavuzluğuyla bu yolda yürüdük.

Bu ülkenin her vatandaşı bizim için değerli, her bireyi gözbebeğimizdir. Biz okullar arasında ayrım yapmıyoruz. Bu ülkenin her okulu çok değerlidir. İmam hatipler, her safhası mücadelelerle dolu yüzyıllık hikayesinde eserlerle doludur. İmam hatipler, cihat meydanı boş kalmasın diye var. Biz, vatanımız hep olsun, vatanımız Müslümansız kalmasın diye varız. Eğer bu topraklardan ezanı, Müslümanlığı, camiyi çekip alırsanız geriye hiçbir şey kalmaz. Memleket kalmaz.

İmam hatip mücadelesi, bir vatan savunmasıdır. Bir varlık yokluk mücadelesidir. 100 yıl önce toplarıyla, uçaklarıyla tanklarıyla geldiler ama bu aziz toprakları işgal edemediler. Bu milleti imanından koparmadan işgal edemeyeceklerini anladılar."

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından izleyiciler tekbir getirdi.

Sosyal medyanın 'kötü emel sahiplerinin' elinde 'işgal silahına' dönüştüğünü öne süren Erdoğan, "Bu işgal saldırısını püskürtecek, imanını ve vatanını en önde savunanlar sizler olacaksınız" dedi.

"Hamas, Türkiye'yi savunuyor"

İsrail'in Filistin'deki katliamlarından da bahseden Erdoğan, ABD vatandaşı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesine değindi. Gazze'de 'yayılmacı siyonizm ile vatanlarını koruyan müslümanların' mücadele ettiğini söyleyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail eğer bu şekilde devam ederse Ramallah'ı da işgal ettikten sonra sıra başka yerlere, Lübnan'a, Suriye'ye gelir. Biz onun için 'Hamas, Müslümanlar adına direniyor, Türkiye'yi savunuyor' diyoruz. İsrail'in devlet terörünün arkasında durmak bizim için milli bir meseledir. İsrail'in devlet terörünü durduracak yegane adım, İslam ülkelerinin ittifakıdır. Mısır ile başlattığımız süreç, Gazze'nin hayrına olacaktır. Türkiye'nin dış politikada manevra alanını genişleteceğiz."

TSK için 'peygamber ocağı' diyen Erdoğan, "Türk askerinden imanı alırsanız geriye bir şey kalmaz. Ordumuz yanlış ellerde kaldı. FETÖ'cü vatan hainleri ordumuzun kılcallarına kadar yerleştirildi. Başörtülü subay annelerini kışlalara almadılar. 15 Temmuz'da biz bu hainlerin hepsini temizledik. Ordumuz özüne döndü. FETÖ'cü hainlerden ve vesayet artıklarından düzenlenen ordumuz, vatan savunmasında destanlar yazıyor. Ordumuzun tekrar yıpratılmamasına dikkat etmeliyiz" dedi.

"Hepsi temizlenecek"

Erdoğan, kendisinin de katıldığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından kılıçlarını çekip "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan teğmenleri hedef göstererek şunları söyledi:

"Kahraman ordumuzun kahraman mensuplarıyla her zaman gurur duyuyoruz. Ordumuzun tekrar yıpratılmasına izin vermeyiz. Geçenlerde malum mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsun?

Şimdi bunlarla ilgili olarak da gerekli bütün araştırmalar hepsi yapılıyor. Oradaki birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek. Biz buralara durup dururken gelmedik. Bu 30 kişi olabilir, 50 kişi olabilir. Kim olursa olsun, bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil. Üç tane birinci olan kızımız var. Bu kızlarımızdan birinin ismi İkra… Üç kardeş, adı İkra. Manisalı ve birinci oldu. Diğer ikisi onlar da birer Anadolu yavrusu. Fakat tabii bu oyuna nasıl geldiler, gelindi; şimdi çalışmalarımızı yapıyoruz. Ve bu konuyla ilgili olarak üniversitemizle görüşmemizi yaptık. Kara Kuvvetleri ile görüşmelerimizi yaptık. Bunların süratle temizlenmesi için adımlarımızı atıyoruz.

Bir peygamber ocağı olarak tarih boyunca büyük zaferlere imza atan ordumuz, aynı şekilde peygamber ocağı olarak görünen dosta güven, düşmana korku vermeye devam edecektir."

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