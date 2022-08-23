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Erdoğan: Kırım Ukrayna’ya iade edilmeli

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TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kırım'ın, ayrılmaz parçası olduğu Ukrayna'ya iadesi, esas itibarıyla uluslararası hukukun gereğidir." dedi.
Erdoğan: Kırım Ukrayna’ya iade edilmeli

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırım Platformu Çevrimiçi Liderler Zirvesi’ne video mesajla katıldı.

Zirveye katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile diğer devlet ve hükümet başkanları ve uluslararası teşkilat temsilcilerini saygıyla selamlayan Erdoğan, Kırım Platformu’nun kuruluşunun 1. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen zirvede hitap etmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Nazik davetleri için Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e teşekkür eden Erdoğan, Kırım davasının barışçıl yollardan daha etkin bir şekilde savunulması amacıyla kurulan platformu isabetli bulduklarını ve desteklediklerini bildirdi.

Desteklerini geçen yıl Kiev’de düzenlenen kuruluş zirvesine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bizzat katılımıyla gösterdiklerini anımsatan Erdoğan, önümüzdeki dönemde platformun çalışmalarına her düzeyde katkı vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

ULUSLARARASI HUKUKUN GEREĞİ

Türkiye’nin Kırım’ın ilhakını tanımadığını, bu adımın gayrimeşru ve hukuk dışı olduğunu ilk günden beri açıklıkla savunduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

“Bu sadece hukuki değil ahlaki temelleri de olan ilkeli bir duruştur. Kırım’ın, ayrılmaz parçası olduğu Ukrayna’ya iadesi esas itibarıyla uluslararası hukukun gereğidir. Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün, egemenliğinin ve siyasi birliğinin korunması sadece bölgesel değil küresel güvenlik ve istikrar bakımından kritik öneme sahiptir. Kırım’ın yerli halklarından olan Kırım-Tatar soydaşlarımızın güvenlik ve esenliğinin temini de Türkiye’nin öncelikleri arasındadır. Kırım Tatarı vatandaşlarımız Kırım’daki gelişmelerin yakın takipçileridir. Bu vesileyle geçen sene platformun Kiev’deki ilk zirvesine katıldıktan sonra gözaltına alınan Kırım Tatar Milli Meclisi Birinci Başkan Yardımcısı Nariman Celal ve arkadaşlarının bir an evvel evlerine ve ailelerine kavuşmaları beklentimizi tekrarlıyorum.”

Erdoğan, tarih boyunca büyük acılara maruz kalan Kırım Tatarlarının kendi ana yurtlarında barış içinde yaşamanın haklı mücadelesini verdiklerini, Türkiye’nin bu süreçte Ukrayna hükümetinin ve Kırım Tatarlarının yanında olmayı sürdüreceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Şubat’tan bu yana devam eden savaşın Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği temelinde adil bir barışla sona erdirilmesi gerektiğini savunduklarını belirtti.

Türkiye olarak bu amaçla diplomasi kanalını işler hale getirmek için büyük çaba harcadıklarını, mart ayında Antalya’da yapılan Türkiye-Rusya-Ukrayna Dışişleri Bakanları Toplantısı ve akabinde İstanbul’da ev sahipliği yaptıkları barış görüşmeleri ile son olarak tahıl konusunda varılan anlaşma gibi önemli ve somut başarılar elde ettiklerini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

“18 Ağustos’ta Lviv’e yaptığım ziyarette bu tavrımızı bir kez daha ortaya koyduk. Ancak yakalanan ivmenin korunması ve kalıcı sonuçlara dönüşmesi tarafların barış yolunda atacağı adımlara bağlıdır. Barışın tesisi doğrultusunda kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk gayretlerimizi yılmadan, yorulmadan sürdürmeye kararlıyız. Savaşın bitmesi ve Karadeniz havzasının yeniden huzur ve istikrara kavuşması sadece bölgeye değil tüm dünyaya derin bir nefes aldıracaktır. Bu düşüncelerle Kırım dahil Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne desteğimizi tekrarlıyor, bölgemizin en kısa zamanda yeniden barış iklimine kavuşmasını diliyorum. Hepinize saygı ve selamlarımı gönderiyor, en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Kalın sağlıcakla.” 

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