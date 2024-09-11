  • BIST 9419.66
  • Altın 2749.122
  • Dolar 33.9844
  • Euro 37.4833
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAApple, iPhone 16 modellerini tanıttı

Erdoğan: Kırım, Ukrayna’ya iade edilmeli

»
Erdoğan, Kırım Platformu Dördüncü Liderler Zirvesi’ne bir video mesaj gönderdi ve özetle şunları söyledi:
Erdoğan: Kırım, Ukrayna’ya iade edilmeli

* Bu seneki zirve Kırım Tatar halkının sürgününün 80’inci yıl dönümüne denk geliyor. Ana vatanlarından zorla çıkarılan Kırım Tatar Türkü soydaşlarımızın maruz kaldıkları trajedinin acısı 80 yıldır dinmemiş, yaraları kapanmamıştır. Türkiye’nin ilk günden beri karşı çıktığı ve tanımadığı Kırım’ın ilhakı, yaşanan acıları daha da derinleştirmiştir.

* Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına verdiğimiz destek bakidir. Kırım’ın Ukrayna’ya iadesi, uluslararası hukukun bir gereğidir. Kırım’ın yerli halklarından olan Kırım Tatar Türkü soydaşlarımızın güvenliğinin ve esenliğinin temini de dış politikamızın öncelikleri arasında yer alıyor.

* Ukrayna hükümetinin Kırım Tatar Türkleri’nin haklarının güçlendirilmesi için öncülük ettiği hukuki düzenlemelerden duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum.

* Önümüzdeki dönemde Kırım Tatar Türkleri’nin haklarının pekiştirilmesi yönünde ilave adımların atılmaya devam edeceğine inanıyorum.

Kırım’ın ilhakı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, Rusya yanlısı devlet başkanı Viktor Yanukoviç’in, Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması’nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013’te protesto gösterileri başladı.

Yanukoviç’in sokak gösterileri ve halkın tepkisi üzerine 22 Şubat 2014’de ülkeden kaçmasının ardından Batı yanlısı siyasetçiler yönetime geçti.

 

Yeni geçici yönetimin iş başına gelmesi Rusya yanlılarını Kırım’da daha aktif hale getirdi.

Yarımadada askeri üniformalı, üzerlerinde hiçbir sembol ya da simge bulunmayan silahlı kişiler, 27 Şubat 2014’ten itibaren kamu binalarında kontrolü ele almaya başladı. ‘Yeşil adamlar’ olarak adlandırılan Rusya yanlısı bu milis güçleri, kısa sürede hükümet binalarının yanı sıra Kırım Özerk Cumhuriyeti Parlamentosunu da ele geçirdi.

Kiev’deki yönetimin Batı yanlılarının eline geçmesine karşılık Rusya yanlısı silahlı grupların baskısı altındaki parlamentoda, “Kırım, Ukrayna’nın parçası olarak kalsın mı yoksa Rusya’ya mı bağlansın?” sorusunun yarımada sakinlerine yöneltileceği referandum kararı çıkarılmak istendi.

Eli silahlı ‘yeşil adamların’ gölgesinde 6 Mart 2014’te toplanan Kırım Özerk Cumhuriyeti Parlamentosu, Kırım’ın Rusya’ya bağlanması için referandum yapılması kararı aldı.

Kırım Tatarları, parlamentonun bu kararına karşı çıkıp boykot kararı alsa da 16 Mart 2014’te yarımadada referanduma gidildi.

Rusya yanlısı silahlı güçlerin kontrolündeki referandumdan Kırım’ın Rusya’ya bağlanması yönünde karar çıktı.

Moskova yönetimiyse çok geçmeden hemen referandumu tanıdı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 19 Mart 2014’te Kırım’ın ilhakını ve yeni federal bölgeler oluşturulmasını öngören yasa tasarısını Rus Parlamentosuna sundu.

Rusya Anayasa Mahkemesi, Putin’in isteğiyle olağanüstü oturum gerçekleştirdi ve tasarının anayasayla uyumlu olduğunu belirtti.

Mahkemenin, tasarının anayasaya uygunluğunu onaylamasından sonra milletvekili İlya Ponomarev hariç Rus Parlamentosu tasarıyı onayladı.

Putin, 21 Mart 2014’te Kremlin Sarayı’nda ‘Kırım ve Sivastopol’ün Rusya’ya bağlanması ve yeni federal bölgeler oluşturulmasını’ öngören yasayı imzaladı. Böylece Rusya, Kırım’ı ilhak etmiş oldu.

Rusya’nın bu kararı, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü tanımasına ilişkin 1994’te imzaladığı Budapeşte Memorandumu’na aykırı hareket ettiği tartışmalarını başlattı.

Dünyada pek çok ülke ve Türkiye, Rusya’nın ilhakını tanımadı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan, kılıçla yemin eden teğmenleri hedef aldı: O kılıçları kime çekiyorsunuz? Kendini bilmezler temizlenecek07 Eylül 2024 Cumartesi 19:59
  • TGB: İzmir’de ABD askerinin başına çuval geçirdik02 Eylül 2024 Pazartesi 23:48
  • Türkiye, BRICS'e üye olmak için resmi başvuru yaptı02 Eylül 2024 Pazartesi 15:34
  • Türk Moda Endüstrisi Almanya Yolcusu01 Eylül 2024 Pazar 13:20
  • Erdoğan'dan Mavi Vatan ve Kıbrıs vurgusu01 Eylül 2024 Pazar 09:29
  • Şampiyon Meleklerin ailelerinden bilirkişi heyetine çağrı: Gerçekleri yansıtan raporu yazın30 Ağustos 2024 Cuma 20:35
  • İmamoğlu'ndan Ali Erbaş'a hutbe tepkisi: "Allah onu ıslah etsin"30 Ağustos 2024 Cuma 17:04
  • Pegasus’un Uçuşlarında Rötar Skandalı Devam Ediyor30 Ağustos 2024 Cuma 15:09
  • Diyanet 30 Ağustos'ta Atatürk'ü yine unuttu!30 Ağustos 2024 Cuma 15:03
  • Venizelos, Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterirken ne demişti?30 Ağustos 2024 Cuma 11:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti