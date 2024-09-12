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Erdoğan: Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi, uluslararası hukukun gereğidir

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına verdiğimiz destek bakidir. Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi, uluslararası hukukun bir gereğidir" dedi.
Erdoğan: Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi, uluslararası hukukun gereğidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım Platformu'nun 4'üncü Liderler Zirvesi'ne bir video mesaj gönderdi.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti;

Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski, saygıdeğer devlet ve hükümet başkanları, değerli Kırım Tatar Türkü soydaşlarımız sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Kırım Platformu'nun 4'üncü Liderler Zirvesi'nde sizlere video mesaj yoluyla ulaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Başta Sayın Zelenski ve Kırım Tatarları'nın milli lideri Sayın Mustafa Kırımoğlu olmak üzere, bu müstesna zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

"Kırım Tatar Türkü soydaşlarımız dış politikamızın öncelikleri arasında"

Bu seneki zirve, Kırım Tatar halkının sürgününün 80. yıl dönümüne denk geliyor. Ana vatanlarından zorla çıkarılan Kırım Tatar Türkü soydaşlarımızın maruz kaldıkları trajedinin acısı 80 yıldır dinmemiş, yaraları kapanmamıştır. Türkiye'nin ilk günden beri karşı çıktığı ve tanımadığı Kırım'ın ilhakı, yaşanan acıları daha da derinleştirmiştir. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına verdiğimiz destek bakidir. Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi, uluslararası hukukun bir gereğidir. Kırım'ın yerli halklarından olan Kırım Tatar Türkü soydaşlarımızın güvenliğinin ve esenliğinin temini de dış politikamızın öncelikleri arasında yer alıyor.

"Savaşın barışla sona erdirilmesi samimi temennimizdir"

Ukrayna Hükümeti'nin Kırım Tatar Türkleri'nin haklarının güçlendirilmesi için öncülük ettiği hukuki düzenlemelerden duyduğu memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki dönemde, Kırım Tatar Türkleri'nin haklarının pekiştirilmesi yönünde ilave adımların atılmaya devam edeceğine inanıyorum. Kırım Tatar Türkleri, kendi ana vatanlarında hür olarak, güvenli ve huzurlu bir hayat sürdürme hakkına sahiptirler. Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal'in yaklaşık üç yıllık esaretin ardından haziran ayında serbest bırakılması mutluluk vericidir. Asan ve Aziz Ahmedov kardeşler dahil, tüm Kırım Tatar soydaşlarımızın bir an evvel özgürlüklerine kavuşmalarını bekliyoruz. Savaşın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığı temelinde, adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi samimi temennimizdir.

Sözlerime son verirken, platform bünyesinde yürüttüğümüz çalışmaların, Kırım'da, Ukrayna'da ve bölgemizde barışın sağlanmasına yönelik uluslararası çabalara katkı sağlamasını temenni ediyorum. Sürgün edilişlerinin 80. yıl dönümünde ebediyete irtihal eden Kırım Tatar Türkü soydaşlarımızın aziz hatıralarını bir kez daha hürmetle yad ediyorum. Hepinize saygı ve selamlarımı gönderiyorum. 

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