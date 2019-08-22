Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile ortak basın toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile ortak basın toplantısında konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
- Kendi haklarımızı nasıl savunuyorsak Kıbrıs Türklerinin haklarını da savunmaya devam edeceğiz. Doğu Akdeniz'deki arama çalışmalarına aynı kararlılıkla devam ediyoruz, devam edeceğiz.
- AB'nin ve uluslararası toplumun attığı her adım Kıbrıs Rumlarını cesaretlendirmektedir.
- Doğu Akdeniz'de ne Türkiye'nin ne de KKTC'yi yok sayan hiçbir proje hayata geçemez.
- Rum tarafının oyunları malumdur, hiçbir Kıbrıs Türkünün bu oyuna gelmeyeceğine inanıyorum.
- Türkiye Doğu Akdeniz'de asla haksız, adaletsiz bir yaklaşıma müsaade etmeyecektir.
- Ana muhalefet partisinin başındaki zat, bizim orada olmadığımızı söylüyor. Demek ki Türk bayrağını tanımıyor.
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