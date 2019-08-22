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Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile ortak basın toplantısında konuştu

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile ortak basın toplantısında konuşuyor.
Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile ortak basın toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile ortak basın toplantısında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- Kendi haklarımızı nasıl savunuyorsak Kıbrıs Türklerinin haklarını da savunmaya devam edeceğiz. Doğu Akdeniz'deki arama çalışmalarına aynı kararlılıkla devam ediyoruz, devam edeceğiz.

- AB'nin ve uluslararası toplumun attığı her adım Kıbrıs Rumlarını cesaretlendirmektedir.

- Doğu Akdeniz'de ne Türkiye'nin ne de KKTC'yi yok sayan hiçbir proje hayata geçemez.

- Rum tarafının oyunları malumdur, hiçbir Kıbrıs Türkünün bu oyuna gelmeyeceğine inanıyorum.

- Türkiye Doğu Akdeniz'de asla haksız, adaletsiz bir yaklaşıma müsaade etmeyecektir.

- Ana muhalefet partisinin başındaki zat, bizim orada olmadığımızı söylüyor. Demek ki Türk bayrağını tanımıyor.
 

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