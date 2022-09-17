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Erdoğan: "KKTC ile ilgili tutumumuzu tüm uluslararası topluma anlatıyoruz"

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu’nun, KKTC’yi tanıyabileceğine dair iddialarla ilgili olarak, “Kuzey Kıbrıs konusundaki tutumumuzu sadece Rusya’ya değil, tüm uluslararası topluma anlatıyoruz” dedi.
Erdoğan: "KKTC ile ilgili tutumumuzu tüm uluslararası topluma anlatıyoruz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'da yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinin ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentine gitti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret öncesinde Özbekistan'da gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajları aktardı. 

Erdoğan, Rusya Federasyonu’nun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıyabileceğine dair iddialara da yanıt verdi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Kuzey Kıbrıs konusundaki tutumumuzu sadece Rusya’ya değil, tüm uluslararası topluma anlatıyoruz, beklentilerimizi gerekçeleriyle izah ediyoruz. Akkuyu ile ilgili olarak da mutabakat sağlandı. Bu mutabakatla birlikte de şu anda oradaki Türk firması IC ile mutabık kaldılar. Bundan sonraki süreci hızla devam ettirerek, 2023 içerisinde de birinci üniteyi inşallah bitirip birinci ünitenin açılışını yapabileceğiz.”

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