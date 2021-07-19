Erdoğan, KKTC ziyareti öncesinde konuştu: “İki devletli çözümden yanayız”

“Bundan sonra yeni bir müzakere süreci olacaksa, bu ancak iki eşit ve egemen devlet arasında yapılabilir”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC ziyareti öncesi basın açıklaması yaptı.

“Kıbrıs’ta çözüme ancak adadaki gerçekler temelinde ulaşılabilir” diyen Erdoğan, “Bundan sonra yeni bir müzakere süreci olacaksa, bu ancak iki eşit ve egemen devlet arasında yapılabilir” ifadelerini kullandı.

“Unutulmasın ki KKTC her türlü zorluğa rağmen, kendi ayakları üzerinde duran bir devlettir” şeklinde konuşan Erdoğan, “Demokrasisi gelişmekte, ekonomisiyle geleceğe emin adımlarla yol almaktadır. Türkiye ile Türk halkının her ferdi, dün olduğu gibi bugün ve yarın da Kıbrıs Türkü’nün yanında olmaya devam edecektir” dedi.

KKTC’de açıklayacağı “müjdelerin” sorulması üzerine Erdoğan, “Birazdan KKTC parlamentosunda yapacağım konuşmada, detayları inşallah açıklayacağım. Burada bunu açıklarsam, o zaman KKTC Meclisi’ndeki konuşmam boşa geçer” şeklinde konuştu.

Azerbaycan heyetinin KKTC ziyaretiyle ilgili soru üzerine Erdoğan, “Başta Azerbaycan olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde bu tür temasların üst düzeyde kurulup, geliştirilmesi, bizim gayretlerimiz, çalışmamızdır. Bunları devam ettireceği” dedi.

“Eşi egemen, iki devletli çözüm” formülünden yana olduklarını ifade eden Erdoğan, “Biz 40 – 50 senemizi, onların söyledikleriyle geçirdik bir netice alamadık. Bu devir bitti, kapandı. Tabi ki azınlık felsefesini de kabul etmiyoruz. Böyle bir şey yok” ifadelerini kullandı.