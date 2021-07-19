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Erdoğan KKTC'de Meclis'te konuşuyor (Video)

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Erdoğan KKTC'de Meclis'te konuşuyor (Video)
Erdoğan KKTC'de Meclis'te konuşuyor (Video)

Erdoğan KKTC'de Meclis'te konuşuyor (Video)

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47’nci yıl dönümü dolayısıyla KKTC Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumuna katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te merakla beklenen müjdeyi birazdan açıklayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şu şekilde: Sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığı içindeyim. Bugün burada sadece ortak bir heyecanı, milletimizin ortak bir gururunu paylaşmıyoruz. KKTC-Türkiye arasındaki ebedi kardeşliğimizi bir kez daha isteseler de istemeseler de ilan ediyoruz. Kıbrıs Türk halkının bayram sevincine şahit olacağız. KKTC’ye kazandırılan eserlerin toplu açılışına katılacağız. Yatırım ve müjdelerin şimdiden tüm Kuzey Kıbrıslı kardeşlerime hayırlı olmasını dilerim. Kıbrıs Türkü karşılaştığı tüm zorluklara rağmen haklı davasını asla kaybetmemiştir. Cumhuriyet Meclisi bu davaya her zaman güç katmıştır. Tüm Öeclis üyelerine buradan bir kez daha şükranlarımı ifade ediyorum. Kıbrıs Türk halkının temsilcisi olarak görev yapmış aramızda olmaya tüm milletvekillerine Allah’tan rahmet diliyorum. Kıbrıs davası nasıl bugünlere sizin omzunuzda gelmişse gelecekte de bu şekilde devam edecektir. 

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